تكنولوجيا: هاتف Infinix Zero 30 5G ينطلق رسمياً بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix رسمياً عن هاتف Infinix Zero 30 5G الذي ينطلق بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

يتميز هاتف Infinix Zero 30 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz، ومعدل لمس 360 Hz.

وينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 8020، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر ISOCELL HM6 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.67، مع عدسات تتميز بعدد 6 من الطبقات وفتحة f/1.65، وتدعم الكاميرة التثبيت البصري والتركيز PDAF.

من جانب أخر تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، وتضم إعدادات الكاميرة إضاءة فلاش تعرف ب”Aura Light” والذي يتضمن فلاش LED رباعي.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة مع مستشعر ISOCELL JN1 من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، والذي يدعم أيضاً التركيز PDAF.

وينطلق Infinix Zero 30 5G بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 68W، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C.

كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأخضر بتصميم جلدي، والذهبي، إلى جانب اللون البنفسجي، وينطلق الهاتف بسعر 339 دولار.

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