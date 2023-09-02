تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف Galaxy S24 Ultra بترقية جديدة في المستشعر الرئيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة سامسونج تخطط لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra القادم بترقية في الكاميرة الرئيسية المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل.

تتوالى التسريبات التي تقدم مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف سامسونج، ولقد عادت أحدث التسريبات للتركيز على أعلى إصدار من السلسلة Galaxy S24 Ultra.

ولقد نشرت التفاصيل الجديدة عبر “Ice Universe”، حيث توضح التسريبات الترقية المرتقبة في الكاميرة الرئيسية في الهاتف والمميزة بدقة 200 ميجل بيكسل، حيث تضم الكاميرة مستشعر ISOCELL HP25X وفقاً للتسريبات الجديدة، وهو إصدار محسن من مستشعر ISOCELL HP2 الحالي.

ومن المقرر أن يتميز مستشعر ISOCELL HP25X بحجم 1/1.3، كما يأتي بميزة تركيز تلقائي وتحديد المشهد “Super Quad Phase” متقدمة.

أيضاً تأتي الكاميرة بميزة دمج البيكسل 4 في 1 أو 16 في 1 لإنتاج صور بدقة 50 ميجا بيكسل أو بدقة 12 ميجا بيكسل، مع تفاصيل أكثر دقة في الإضاءة المنخفضة.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن S24 Ultra يأتي بتحسينات في كاميرة telephoto التي تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، ومن المتوقع أن تأتي الكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.52، وحجم بيكسل 0.7µm.

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