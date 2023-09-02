تكنولوجيا: تأجيل عودة رواد فضاء SpaceX Crew-6 اليوم.. اعرف السبب والموعد الجديد

القاهرة - سامية سيد - قررت وكالة ناسا تأجيل عودة رواد فضاء SpaceX Crew-6 إلى الأرض حتى الغد، موضحة أن الانفصال عن محطة الفضاء الدولية سوف يكون في الأحد 3 سبتمبر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في سواحل فلوريدا وهو مكان العودة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبعد أيام من وصول فريق SpaceX Crew-7 المكون من أربعة أعضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، كان أعضاء SpaceX Crew-6 رواد فضاء البعثة 69 التابعين لناسا يستعدون للعودة إلى الأرض.

وقد أمضى الأعضاء الأربعة في مهمة SpaceX's Crew-6 أكثر من ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وكان من المتوقع الآن أن يغادروا اليوم السبت (2 سبتمبر)، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك.

وقال قائد طاقم SpaceX Crew-6 ستيفن بوين خلال تصريحات تم بثها مباشرة على تلفزيون ناسا: "عندما حضرنا إلى هنا قبل ستة أشهر، كانت تجربة جديدة لنا جميعًا، لقد ذهبت إلى الفضاء، ولكن لم أقم مطلقًا بمهمة طويلة الأمد، وكانت هذه تجربة مذهلة تمامًا".

وتضمنت مهمة Crew-6 زيارات لمركبات الشحن الفضائية وثلاث عمليات سير في الفضاء ووصول طاقم رواد الفضاء الخاص Ax-2، وقال: "نأمل أن نترك المحطة الفضائية أفضل قليلاً مما وجدناها".

وقال مسئولو ناسا إنهم يراقبون التأثيرات المحتملة لإعصار إديليا على هذه الأنشطة، وتم إطلاق Crew-6 إلى الفضاء على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 في 2 مارس من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، والتحمت المركبة الفضائية Crew Dragon بمحطة الفضاء الدولية في 3 مارس، وضم الطاقم بوين وهوبورغ من ناسا، إلى جانب رائد الفضاء أندريه فيديايف ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.