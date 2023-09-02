تكنولوجيا: هاتف Sony Xperia 5 V سيكون حصري لشركة O2 في المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكون شركة O2 هي المزود الحصري للشبكة لجهاز Sony Xperia 5 V في المملكة المتحدة. لم تكشف شركة الاتصالات عن تفاصيل العقود بعد، ولكن سيحدث ذلك عند إطلاق الهاتف في 28 سبتمبر.

تقدم O2 عقودًا مقسمة، أي بعد سداد قيمة الهاتف، سيتم تخفيض فاتورتك الشهرية لتغطية خطة الصوت/البيانات الخاصة بك فقط.

وبالحديث عن خطط البيانات، فإنها ستتضمن ما يصل إلى 25 جيجابايت للتجوال في الاتحاد الأوروبي. وهناك بعض الامتيازات أيضًا، اعتمادًا على خطتك، ستتمكن من الحصول على ما يصل إلى 6 أشهر مجانية من Disney+ وAmazon Prime وAudible.

هناك أيضًا خدمة الأولوية، والتي تمنحك الوصول المسبق إلى التذاكر وأسعار مخفضة للحفلات الموسيقية.

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