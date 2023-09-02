تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن الحاسب المكتبي ThinkCentre M90s Gen4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن الحاسب المكتبي ThinkCentre M90s Gen4، وهو حاسب مكتبي صغير يتم تشغيله بواسطة معالجات Intel الأساسية من الجيل الثالث عشر، مما يوفر مجموعة مختارة من وحدات المعالجة المركزية بما في ذلك i3-13100 إلى i9-13900.

وهذا يوفر خيارات لمجموعة واسعة من المهام، بدءًا من الوظائف الأساسية ووصولاً إلى التطبيقات الصعبة.

تقدم لينوفو خيارين لمعالج الرسومات لجهاز ThinkCentre M90s: رسومات مدمجة للاستخدام العام، والترقية إلى رسومات AMD’s RX 6400 4GB المخصصة.

يعمل الخيار الأخير على تحسين الأداء لمهام مثل الألعاب وتحرير الفيديو والتصميم الجرافيكي، مما يلبي احتياجات كل من المحترفين والمتحمسين.

ويستخدم الحاسب المكتبي الصغير شريحة اللوحة الرئيسية Q670 ويوفر أربع فتحات ذاكرة DDR5.

يمكن للجهاز دعم ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM)، مما يجعله مناسبًا للأداء العالي واحتياجات المهام المتعددة، مما يضمن التشغيل السلس حتى مع أعباء العمل الصعبة.

يدعم الجهاز ما يصل إلى أربعة محركات أقراص للتخزين، بما في ذلك محركي أقراص M.2 SSD للحصول على أداء أسرع، وخيارات لمحرك أقراص ثابتة مقاس 2.5 بوصة وأقراص ثابتة مقاس 3.5 بوصة لتوفير مساحة تخزين إضافية، مما يوفر المرونة وقدرة تخزين كبيرة.

وفيما يتعلق بالاتصال، من المتوقع أن يأتي الجهاز مزودًا بمنفذ HDMI 2.1 TMDS ومنفذي DisplayPort 1.4 و4 منافذ USB 3.2 Gen 1 ومنفذ Ethernet (RJ-45) ومنفذ خرج واحد (3.5 ملم).

تتكون المنافذ الأمامية من منفذ USB-C 3.2 Gen 2 واحد (لنقل البيانات والشحن بقوة 15 واط)، ومنفذين

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