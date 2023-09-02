شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارجع مكتبك بسرعة قبل أن يستولى الذكاء الاصطناعى على وظيفتك.. خبراء يحذرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون العاملون عن بعد أكثر عرضة لاستبدالهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، حيث قال الخبير الاقتصادي بجامعة ستانفورد والخبير الرائد في العمل من المنزل، نيكولاس بلوم، في جلسة افتراضية نظمتها شركة البرمجيات سكوب، إن الوظائف عن بعد والمنخفضة المستوى نسبيًا مثل العاملين بمراكز الاتصال وإدخال البيانات وكشوف المرتبات من الأسهل استبدالها بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، أضاف خلال الجلسة: "إذا كنت بعيدًا تمامًا، فيمكن تقليدك باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنه الاقتراب من صورتك وبصوتك وربما يمكن الحصول على الكثير من المناقشة من ChatGPT".

ومع ذلك، قال بلوم إن التكنولوجيا الجديدة الصاخبة ليست على مستوى التعامل مع الجانب الشخصي من الوظيفة حتى الآن.

ووفقًا لبلوم، فإن العمال ذوي المهارات المنخفضة والوظائف التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية عادة يتعرضون لخطر حقيقي من استبدالهم بالذكاء الاصطناعي في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".

وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد تأثيرًا كبيرًا بين العاملين من المستوى المنخفض والعاملين عن بعد تمامًا".

ومع ذلك، قال إن التكنولوجيا الجديدة لا تزال تفتقر إلى التعاطف اللازم مع معظم الأعمال ومن غير المرجح أن تحل محل الوظائف التي تتطلب بعض العمل الشخصي، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد بالفعل في تعزيز إنتاجية العامل المختلط.

وجد العمال بالفعل طرقًا للاستفادة من المنتجات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في أعباء عملهم، حتى أن بعض الشركات بدأت في صنع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي تهدف إلى تحسين إنتاجية العمال.