تكنولوجيا: اقتراب إطلاق Honor 90 في الهند لأنه يحصل على الشهادة الأساسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لدخول السوق الهندية مرة أخرى بعد توقف دام ثلاث سنوات مع إطلاق هاتفها الذكي الشهير Honor 90 من الفئة المتوسطة.

وذكر تقرير حديث أن الإطلاق يمكن أن يتم في 21 سبتمبر. والآن، حصل الهاتف على شهادة أساسية تؤكد إطلاقه في البلاد.

ظهر Honor 90 على موقع الويب الخاص بمكتب المعايير الهندية برقم الموديل REA-NX9. ولم تكشف الشهادة عن أي تفاصيل أخرى. ولكن بما أن الجهاز متوفر بالفعل في السوق العالمية، فنحن نعرف بالفعل مواصفاته ومميزاته.

يقدم هاتف Honor 90 شاشة FHD+ OLED بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 7 Gen 1 ويمكن تهيئته بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

يأتي الجهاز مزودًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 66 واط. ويحتوي نظام الكاميرا الخاص بهعلى مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، بينما تتميز الواجهة الأمامية بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل.

على الرغم من عدم وجود كلمة رسمية من العلامة التجارية حتى الآن، فمن المتوقع أن يكون سعر Honor 90 أقل من 35000 روبية.

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