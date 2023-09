شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع "فيس بوك" من استخدام بياناتك الشخصية لتدريب "الذكاء الاصطناعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدى، كان هناك جدل حول كيفية تدريب هذه النماذج وما هى البيانات التي تستخدمها، حيث تشير التقارير إلى أن الشركات تستخدم البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب هذه النماذج.

والآن، قامت Meta بتحديث مركز موارد المساعدة الخاص بها بنموذج يسمح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في تقديم بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، فوفقًا لتقرير صادر عن CNBC، يمكن لمستخدمى فيسبوك حذف بعض المعلومات الشخصية التي يمكن أن تستخدمها الشركة فى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ويتضمن قسم موارد مركز المساعدة المحدث على فيس بوك نموذجًا بعنوان "حقوق موضوع بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدية"، والذى يسمح للمستخدمين "بإرسال طلبات تتعلق بمعلومات الطرف الثالث الخاصة بك المستخدمة في التدريب على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وتشير Meta إلى معلومات الطرف الثالث على أنها بيانات "متاحة للجمهور على الإنترنت أو المصادر المرخصة"، ووفقًا للشركة، يمكن أن يمثل هذا النوع من المعلومات بعضًا من "مليارات البيانات" المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي "تستخدم التنبؤات والأنماط لإنشاء محتوى جديد".

وقالت Meta بالفعل إنها تجمع معلومات عامة على الويب بالإضافة إلى بيانات الترخيص من مقدمي الخدمة الآخرين، وقال ميتا إن منشورات المدونة، على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن معلومات شخصية، مثل اسم شخص ما ومعلومات الاتصال به.

ومع ذلك، لا توجد معلومات عما إذا كانت البيانات الشخصية للمستخدمين تتضمن نشاطهم على الممتلكات المملوكة لفيسبوك، مثل تعليقاتهم العامة وصورهم على Instagram.

كيفية حذف بياناتك على فيس بوك المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية: - انتقل إلى نموذج "حقوق موضوع بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدى" أو “Generative AI Data Subject Rights” في صفحة سياسة خصوصية Meta.

- اضغط على "معرفة المزيد وإرسال الطلبات هنا" أو "Learn more and submit requests here".

- اختر الخيار الثاني لحذف أي من المعلومات الشخصية من مصادر بيانات الطرف الثالث المستخدمة للتدريب.

- بعد تحديد الخيار، سيحتاج المستخدمون إلى اجتياز اختبار فحص الأمان، ومع ذلك، قد يكون هناك خطأ ما أعاق إكمال النموذج.