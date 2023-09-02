تكنولوجيا: الكشف عن جهاز الالعاب المحمول AYANEO KUN المزود بمعالج Ryzen 7840U SoC الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يوليو الماضي، كشفت AYANEO عن المواصفات الكاملة لجهاز الألعاب المحمول AYANEO KUN. وأعلنت العلامة التجارية الآن أنه سيتم إطلاق الجهاز الأسبوع المقبل على Indiegogo.

وكشفت AYANEO عن السعر المبدئي لـ AYANEO KUN، وهو 999 دولارًا. ويأتي هذا الإصدار مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين، لكنه عرض خاص، ولن يتوفر سوى عدد محدود بهذا السعر.

يمكنك ايضًا الحصول على إصدار بسعة 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت أو 2 تيرابايت من التخزين مقابل 1159 دولارًا أو 1259 دولارًا على التوالي.

وإذا كنت تريد الإصدار الأقوى، مع ذاكرة عشوائية ضخمة تبلغ 64 جيجابايت ومساحة تخزين ضخمة تبلغ 4 تيرابايت، وسيكلفك ذلك 1699 دولارًا.

يتميز جهاز AYANEO KUN بشاشة IPS بحجم 8.4 بوصة ودقة تبلغ 1600 بكسل للحصول على صور واضحة. كما يتم تشغيل الجهاز بمعالج AMD Ryzen 7 7840U مع وحدة معالجة الرسومات Radeon 780M المدمجة، مما يوفر أداء رسومات قويًا.

يمكنك اختيار تكوينات تصل سعتها إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5 وخيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت NVMe SSD للوصول السريع إلى البيانات.

وقد تم تجهيز الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 75 واط لتمنحك الطاقة أثناء جلسات اللعب. وفيما يتعلق بالاتصال، فهو يوفر منفذي USB-A 3.2 Gen 2 ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2 ومنفذ HDMI 2.0 ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم.

ويتميز الجهاز بأزرار خلفية قابلة للتخصيص، ولوحة توجيه عائمة بثمانية اتجاهات، وعصا تحكم ومشغلات استشعار القاعة، ولوحتي لمس لتجربة لعب محسنة.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو يتضمن ميزة التعرف على الوجه من خلال Windows Hello لتسجيل الدخول الآمن.

المصدر

اعلان





