تكنولوجيا: إطلاق جهاز Xbox Series S 1TB Matte Black Limited Edition للبيع في الصين بسعر 2599 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت مايكروسوفت إصدارها الجديد Xbox Series S 1TB Matte Black Limited Edition، وهو ترقية مثيرة من طرازها السابق.

تم طرح هذا الإصدار الخاص للبيع في 31 أغسطس بسعر 2599 يوانًا (356 دولارًا). وتم إطلاق الجهاز أيضًا في الهند في شهر يونيو مقابل 38990 روبية.

يتمثل الاختلاف الكبير في هذا الإصدار، بصرف النظر عن اللون الأسود غير اللامع، في زيادة مساحة التخزين. وفي حين أن جهاز Xbox Series S الأصلي كان يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت، فإن هذا الإصدار المحدود يضم مساحة كبيرة تبلغ 1 تيرابايت. ومع ذلك، تظل المواصفات الأساسية متوافقة مع سابقتها.

بالنسبة للمواصفات التقنية لجهاز Xbox Series S، فهو مزود بوحدة المعالجة المركزية AMD Zen 2 المتقدمة ذات 8 نواة ووحدة معالجة الرسومات RDNA 2 المخصصة التي تضمن الأداء الأمثل للألعاب.

ويتميز جهاز Xbox Series S بوحدة معالجة مركزية بتردد 3.6 جيجاهرتز (مقارنة بـ 3.8 جيجا هرتز في السلسلة X) ووحدة معالجة رسومات تحتوي على 20 وحدة حسابية بتردد 1.563 جيجا هرتز، مما يوفر 4 TFLOPS.

ويتضمن الجهاز 10 جيجابايت من الذاكرة العشوائية GDDR6 بتردد 224 جيجابايت/ثانية، مع 8 جيجابايت مخصصة للألعاب.

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