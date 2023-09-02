شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل روبوتات الدردشة؟.. هكذا يفكر ChatGPT فيما سيقوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لـ ChatGPT وروبوتات الدردشة الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التحدث بجمل سليمة نحويًا بطلاقة، وقد يكون لها إيقاع طبيعي، ولكن كيف تعمل هذه الروبوتات تحديدًا حتى تقرر ما الذى ستقوله وترد عليك به.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، قال الخبراء إن الطريقة التي يعمل بها برنامج الدردشة الآلي تشبه إلى حد كبير آلة تقوم بإجراء حسابات رياضية وتحليل إحصائي لاستدعاء الكلمات والجمل الصحيحة وفقًا للسياق.

هناك الكثير من التدريب على الواجهة الخلفية، بما في ذلك التدريب الذي يجريه المفسرون البشريون الذين يقدمون أيضًا تعليقات، مما يساعد على محاكاة المحادثات الوظيفية.

تقول شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، على موقعها الإلكتروني، إن نماذجها تعتمد على معلومات من مجموعة من المصادر، بما في ذلك من مستخدميها والمواد التي رخصتها.



تفاصيل عمل روبوتات الدردشة تفاصيل عمل روبوتات الدردشة تعتمد روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI، على نماذج لغوية كبيرة، أو LLMs، وهي برامج تم تدريبها على كميات من النصوص التي تم الحصول عليها من الكتابات والمعلومات المنشورة عبر الإنترنت، بشكل عام المحتوى الذي ينتجه البشر.

وقال الخبراء إن الأنظمة يتم تدريبها على سلسلة من الكلمات، وتتعرف على أهمية الكلمات في تلك السلسلة، لذا فإن كل هذه المعرفة لا تقوم فقط بتدريب نماذج لغوية كبيرة على المعلومات الواقعية، ولكنها تساعدهم على أنماط الكلام وكيفية استخدام الكلمات عادةً وتجميعها معًا.

يتم أيضًا تدريب روبوتات الدردشة بشكل أكبر من جانب البشر على كيفية تقديم الاستجابات المناسبة والحد من الرسائل الضارة.

وقال كريستيان هاموند، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة نورث وسترن: "يمكنك أن تقول: هذا أمر سام، وهذا سياسي للغاية، وهذا رأي، وتضعه في إطار لا يؤدي إلى توليد تلك الأشياء".

عندما تطلب من برنامج الدردشة الآلية الإجابة على سؤال واقعي بسيط، يمكن أن تكون عملية الاستدعاء واضحة ومباشرة: فهي تنشر مجموعة من الخوارزميات لاختيار الجملة الأكثر احتمالية للرد عليها.

ويختار أفضل الاستجابات الممكنة خلال أجزاء من الثانية، ومن بين أفضل الاختيارات، يقدم واحدة عشوائيًا، ولهذا السبب فإن طرح نفس السؤال بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى إجابات مختلفة قليلاً.

ويمكنه أيضًا تقسيم الأسئلة إلى أجزاء متعددة، والإجابة على كل جزء بالتسلسل، واستخدام إجاباته لمساعدته على إنهاء الإجابة.

لنفترض أنك طلبت من الروبوت تسمية رئيس أمريكي يحمل الاسم الأول للممثل الرئيسي في فيلم "كاميلوت".

وقال هاموند إن الروبوت قد يجيب أولاً بأن الممثل المعني هو ريتشارد هاريس، ثم يستخدم هذه الإجابة ليعطيك ريتشارد نيكسون كإجابة لسؤالك الأصلي.



ما لا تعرفه برامج الدردشة الآلية ما لا تعرفه برامج الدردشة الآلية ماذا يحدث عندما تطرح عليه سؤالاً ولا يعرف إجابته؟ هذا هو المكان الذي تسبب فيه روبوتات الدردشة أكبر قدر من المشاكل بسبب سمة متأصلة، فهي لا تعرف ما لا تعرفه، لذا فإنهم يقومون بالاستقراء، بناءً على ما يعرفونه، أي أنهم يقومون بالتخمين.

لكنهم لا يخبرونك بأنهم يخمنون، بل قد يقدمون المعلومات ببساطة على أنها حقيقة.

عندما يخترع برنامج الدردشة الآلي معلومات يقدمها للمستخدم على أنها حقيقية، يُطلق على ذلك اسم "الهلوسة".