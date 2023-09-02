شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يفكر فى طرح نسخة مدفوعة والهند تطلق أول مرصد شمسى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الكثير من الأحداث التكنولوجية المهمة، بما فى ذلك تفكير شركة ميتا فى طرح نسخة مدفوعة من إنستجرام وفيس بوك فى أوروبا، إضافة إلى إطلاق الهند أول مرصد شمسى لها على الإطلاق اليوم، وفيما يلى أبرز الأخبار:

كشفت وكالة ناسا، عن أن كسوف الشمس الحلقى سيكون مرئيًا يوم السبت 14 أكتوبر 2023، والذى سيكون عبارة عن حلقة تشبه حلقة النار، وأثناء كسوف الشمس الحلقي، يظهر القمر أصغر قليلاً من الشمس، وبالتإلى فهو لا يحجب القرص الشمسى بأكمله كما يحدث أثناء كسوف الشمس الكلي، ولكن بدلا من ذلك، يغطى ظل القمر معظم القرص، تاركا الحافة الخارجية، ما يؤدى إلى "حلقة النار".

ووفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تدرس شركة Meta فكرة إطلاق نسخة مدفوعة من إنستجرام وفيس بوك فى أوروبا، حيث ان ألفكرة وراء هذه الخطوة هى ضمان عدم عرض أى إعلانات للمستخدمين فى أوروبا، واعتبارًا من الآن، يشير التقرير إلى أنه لا توجد معلومات عن الأسعار أو متى من المتوقع أن تطلق Meta النسخة المدفوعة من Facebook وInstagram.

كشفت جمعية بيتكوم الرقمية الألمانية أن سرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التجسس الرقمى والصناعى والتخريب، تكلف ألمانيا 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) فى عام 2023، حيث ستتجأوز الأضرار حاجز الـ200 مليار يورو للعام الثالث على التوالي، وفقا لمسح أجرته بيتكوم لأكثر من 1000 شركة.

قررت وكالة ناسا تأجيل عودة رواد فضاء SpaceX Crew-6 إلى الأرض حتى الغد، موضحة أن الآنفصال عن محطة ألفضاء الدولية سوف يكون فى الأحد 3 سبتمبر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية فى سواحل فلوريدا وهو مكان العودة.

قد يكون العاملون عن بعد أكثر عرضة لاستبدالهم بتقنيات الذكاء الاصطناعى الجديدة، حيث قال الخبير الاقتصادى بجامعة ستانفورد والخبير الرائد فى العمل من المنزل، نيكولاس بلوم، فى جلسة افتراضية نظمتها شركة البرمجيات سكوب، إن الوظائف عن بعد والمنخفضة المستوى نسبيًا مثل العاملين بمراكز الاتصال وإدخال البيانات وكشوف المرتبات من الأسهل استبدالها بالذكاء الاصطناعي.

أطلقت الهند أول مرصد شمسى لها على الإطلاق اليوم، حيث أرسلت المسبار Aditya-L1 نحو ألفضاء فوق مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (PSLV) من مركز ساتيش دأوان ألفضائي.