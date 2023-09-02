شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن جمع منصة X بيانات المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ X المعروف سابقا باسم تويتر في جمع التفاصيل البيومترية، إلى جانب بيانات الوظائف والتعليم، من المستخدمين وتشير سياسة الخصوصية التي تم إصدارها حديثًا إلى أن X سيستخدم هذه البيانات، إلى جانب المعلومات الشخصية الأخرى المجمعة، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، كما رصده أليكس إيفانوف في الأصل من Stackdiary، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن الموضوع كما يلى:

- تشير سياسة الخصوصية بوضوح إلى أن الشركة تخطط لاستخدام المعلومات التي تجمعها، إلى جانب أي بيانات متاحة للعامة، للمساعدة في تدريب خوارزميات التعلم الآلي.



- قد تستخدم المعلومات التي يتم جمعها والمعلومات المتاحة للجمهور للمساعدة في تدريب نماذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي للأغراض البحثية.



- أكد ماسك التغيير، لكنه يشير إلى أنه سيتم جمع المعلومات المتاحة للعامة فقط، وليس "الرسائل المباشرة أو أي شيء خاص".



- ليس لدى X أي طموحات عامة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن إيلون ماسك يفعل ذلك، خاصة وأنه أطلق مؤخرًا شركة تسمى xAI تهدف إلى "فهم الطبيعة الحقيقية للكون"، لذلك ربما سيتم استخدام بياناتك البيومترية والمعلومات ذات الصلة لتعزيز هذا الهدف النبيل والقابل للتحقيق تمامًا.



- هناك خيار آخر بشأن المكان الذي تتجه إليه هذه البيانات، حيث أعلن ماسك عن طموحه لمنافسة لينكدإن، ويفيد بأن موقع التوظيف كان "محرجًا" وأن إصدار X سيكون "رائعًا"، وهذا من شأنه أن يفسر جمع تاريخ العمل والتعليم من قاعدة مستخدميه.



- هناك خيار ثالث، وهو بيع بيانات المستخدم سيكون طريقة سهلة لكسب بعض العملات المعدنية، ومع ذلك، لا يوجد دليل يشير إلى ذلك، باستثناء كونه ممارسة قياسية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الماضي، كان تويتر يستخدم في المقام الأول بيانات المستخدم التي تم جمعها لصالح نفسها، وليس أطراف ثالثة.