شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل الاختبار الحاسم لصاروخ أريان 6 الفضائى الأوروبى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير سبيس إنه تم تأجيل اختبار Hotfire لصاروخ Ariane 6 الجديد بسبب مشاكل في المعدات الأرضية.

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عبر X (المعروفة سابقًا باسم Twitter) في اليوم التالي أن اختبار إطلاق المرحلة الأساسية لصاروخ Ariane 6 الضخم لم يتم كما كان مخططًا له في 29 أغسطس في ميناء الفضاء الأوروبي في كورو، غيانا الفرنسية.

وكان السبب مشكلة فنية تؤثر على نظام التحكم الذي يتحكم في عمليات السوائل الحرجة للصاروخ، والتي تستخدم لملء منصة الإطلاق والعد التنازلي الآلي. وجاء في منشور وكالة الفضاء الأوروبية: "يعمل المتخصصون على إيجاد حل ومن المقرر أن تتم المحاولة التالية في 5 سبتمبر 2023".

وسيشهد اختبار الحريق السريع القصير اشتعال محرك الصاروخ Vulcain 2.1 لمدة ثوانٍ. ومن المقرر إجراء اختبار إطلاق أطول في 26 سبتمبر، على الرغم من التأخير، في حين ستخضع المرحلة العليا للصاروخ لاختبار إطلاق ساخن ثالث في المركز الفني التابع لوكالة الفضاء الألمانية DLR في لامبولدسهاوزن فى سبتمبر الجارى ، وفقًا لما ورد في بيان وكالة الفضاء الأوروبية.