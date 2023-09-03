شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض أسعار الطرازين S وX بنسبة 20% مرة أخرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت سيارات Tesla الكهربائية من طراز S وX على تخفيضين كبيرين في الأسعارعلى مدار العام، ولكن الآن هناك خيار آخر لإغراء المستهلكين المترددين في القفز على قطار السيارات الكهربائية.

وخفضت تسلا أسعار هذه السيارات بنسبة 15 إلى 19%، وبدءًا من اليوم اعتمادًا على الطراز والتجهيزات ولا يقتصر هذا الانخفاض في الأسعار على المستهلكين الأمريكيين فقط، حيث ظهرت تخفيضات مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لخبراء EV Electrek.

ويمكن شراء الطراز S بالسعر الأساسي البالغ 74,990 دولارًا، وهو أقل بـ 3,500 دولار من السعر الأساسي السابق، ويبدأ الطراز X الآن بسعر 79,990 دولارًا، وهو ما يمثل تخفيضًا قدره 8,500 دولار.



ويتم الآن تضمين جميع الألوان في السعر الأساسي، لذلك لا يتعين عليك أن تبالغ في الحصول على القليل من الجمال المزدهر، ويمكن الاختيار بين الأبيض والأسود والرمادي والأزرق والأحمر.

و توقفت شركة Tesla فجأة عن إنتاجها نسخة النطاق القياسي لكلا المركبتين، والتي تتميز ببطارية أصغر. ومع ذلك، فإن هذه ليست صفقة كبيرة، لأن الأسعار المخفضة الجديدة على الطرازين X وS تجعل هذه السيارات أرخص في الواقع من مركبات النطاق القياسي.

لكن لا يزال الطراز S باهظ الثمن للغاية، لكن الطراز X يقل قليلاً عن عتبة التكلفة لسيارات الدفع الرباعي والشاحنات، وهذا يعني أنه يمكن الحصول على الطراز الأساسي X بسعر أرخص من الطراز S.

وكما ذكرنا سابقًا، تنطبق تخفيضات الأسعار أيضًا في جميع أنحاء أوروبا والصين، مع تخفيضات مماثلة عند النظر في العملات المحلية، وفي حين أن الأسعار المنخفضة تعد أمرًا رائعًا بالنسبة للمستهلكين المحتملين، فقد أعرب بعض مالكي تسلا الحاليين عن فزعهم بشأن الانخفاض المرتبط في أسعار إعادة البيع.



وفي وقت سابق من هذا العام، خرج المتظاهرون في الصينوطالب بالتعويض عن تخفيضات الأسعارلكن تسلا قال كلا.