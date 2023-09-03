شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراحل إنشاء محطة الفضاء الصينية فى مدار حول الأرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدمت شركة HEO Robotics التصوير غير الأرضي لمتابعة تطور محطة الفضاء الصينية Tiangong، ونشرت الشركة صورًا توضح كيفية بناء الصين لمحطتها الفضائية، حيث تتخصص شركة HEO Robotics في التصوير غير الأرضي، مما يعني استخدام أجهزة الاستشعار الفضائية للحصول على صور للأجسام ذات الأهمية في المدار مثل الأقمار الصناعية.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، أصدرت الشركة صورًا توضح بعض هذه القدرات، وتظهر التحركات خطوة بخطوة التي اتخذتها الصين لإكمال محطة تيانجونج الفضائية المكونة من ثلاث وحدات.

ونشرت الشركة على X، المعروف سابقًا باسم Twitter ""، "باستخدام قدرتنا على التصوير غير الأرضي، شهدنا قصة تتكشف على مدار 18 شهرًا، حيث تم التحقق من كل مرحلة ترونها من خلال صورة مأخوذة من قمر صناعي آخر في الفضاء".

يُظهر فيديو قصير وحدة Tianhe الأساسية للمحطة الفضائية التي تمت زيارتها لأول مرة بواسطة سفن الشحن Tianzhou والمركبة الفضائية المأهولة Shenzhou، قبل إضافة وحدتي التجربة، Wentian وMengtian، إلى المجمع ونقلهما لتشكيل "شكل T" واستقبال زوار جدد. .

وتقول شركة HEO Robotics إن خدماتها تساعد "الدفاع والحكومات والمشغلين التجاريين على مراقبة الأجسام الفضائية بصريًا باستخدام تقنية فحص الطيران داخل المدار الخاصة بنا"، وفقًا لصفحات الويب الخاصة بالشركة.

شهدت الشركة الناشئة التي يقع مقرها في سيدني مؤخرًا وصول Holmes Imager إلى مدارها كحمولة مستضافة على متن Turion's Droid-1، وجمعت 12 مليون دولار أسترالي من الاستثمار لتوسيع منصة برمجياتها.

يسكن تيانجونج حاليًا طاقم شنتشو 17 المكون من ثلاثة أشخاص، وتهدف الصين إلى إبقاء المحطة المدارية مشغولة لمدة عشر سنوات على الأقل، وربما تستخدم المحطة لأغراض تجارية.