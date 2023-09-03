شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق إكس بوكس Series S باللون الأسود ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Microsoft إصدارًا جديدًا من جهاز Xbox Series S الرقمي باللون الأسود الكربوني الغامق مع ضعف سعة التخزين المتاحة، 1 تيرابايت مقارنة بسعة 512 جيجابايت القياسية التي تأتي مع وحدات SKU الأخرى ويكلف 350 دولارًا.



ويتميز بنفس اللون غير اللامع مثل السلسلة X الأكثر تكلفة ويأتي مع وحدة تحكم Xbox اللاسلكية الرسمية، وتتوفر وحدة التحكم الجديدة في كل متاجر التجزئة التقليدية والمتاجر الرقمية تقريبًا بعد أن تم عرضها في الأصل في مهرجان الألعاب الصيفية في يونيو.

وهذا يكفي لحوالي ثلاث أو أربع ألعاب AAA على سبيل المثال، تبلغ سعة لعبة Bethesda RPG Starfield التي تم إصدارها مؤخرًا 130 جيجابايت.

وبافتراض أن متوسط ​​الحجم يبلغ حوالي 100 جيجابايت، يجب أن تستوعب السلسلة S الجديدة سبع أو ثماني ألعاب رفيعة المستوى بالإضافة إلى الكثير من الألعاب المستقلة الأصغر حجمًا، وسيظل يتعين عليك حذف الألعاب القديمة لإفساح المجال للألعاب الأحدث في نهاية المطاف، أو الحصول على محرك أقراص خارجي، ولكن يمكنك القلق بشأن ذلك لاحقًا.

يتميز تحديث السلسلة S الذي تم إصداره للتو أيضًا بتصميم صديق للبيئة نسبيًا، مع العديد من المكونات المصنوعة من راتنجات (PCR) المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، ويتبع هذا الاتجاه الذي بدأ في الأصل في عام 2021 مع وحدات تحكم السلسلة S.

ما هي بالضبط السلسلة S وكيف تختلف عن السلسلة X؟كلاهما عبارة عن وحدات تحكم من الجيل التالي، لكن السلسلة S هي نسخة منخفض للسلسلة X، بالإضافة إلى افتقارها إلى محرك أقراص مخصص.

ومع ذلك، تبلغ تكلفة السلسلة X 500 دولارًا أمريكيًا وتتكلف السلسلة S ما بين 300 إلى 350 دولارًا أمريكيًا، اعتمادًا على مساحة القرص الصلب المتوفرة، و تعمل الألعاب الحديثة على كلا الجهازين، لكن السلسلة S مصممة لدقة أقل تبلغ 1080 بكسل أو 1440 بكسل، في حين أن السلسلة X هي بالتأكيد وحدة تحكم بدقة 4K.