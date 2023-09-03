شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 نصائح لطلاب الجامعة من جوجل لاستخدام متصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الطلاب الذين ربما يذهبون إلى الكلية لأول مرة أو يبدأون فصلًا دراسيًا جديدًا، وقد أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة جزءًا من الحياة الطلابية الآن، وقد أصبح Chrome هو المتصفح الشائع الذي ربما ينتهي الأمر بالكثير من الطلاب إلى استخدامه، ولدى Google بعض النصائح لطلاب الجامعات الذين يستخدمون متصفح Chrome:

استخدم كلمة مرور قوية سيحتاج الطلاب إلى تذكر الكثير من كلمات المرور لأن بعض الفصول الدراسية قد تتطلب منك التسجيل في منصات مختلفة للوصول إلى مواد الدورة التدريبية الخاصة بك، وتقترح Google استخدام Google Password Manager في Chrome، حيث يمكنه إنشاء كلمات مرور فريدة لك، وحفظها بشكل آمن، وملؤها تلقائيًا في المرة التالية التي تحتاج فيها إلى تسجيل الدخول إلى الحساب.

الاستفادة من ميزة التاريخ المجمع أو "grouped history feature" في وقت سابق، كانت هذه الميزة تسمى "الرحلات" أو "Journeys" ولكنها الآن تسمى "السجل المجمع"، ما عليك سوى كتابة كلمة ذات صلة بما كنت تعمل عليه في شريط العناوين، ثم حدد "استئناف التصفح" لرؤية سجلك ذي الصلة مجمعًا معًا في اللوحة الجانبية.

وقالت جوجل "يمكنك أيضًا العثور على السجل المُجمَّع من خلال الوصول إلى سجل Chrome الكامل من قائمة النقاط الثلاث، ومن تلك الصفحة، حدد علامة التبويب "السجل المجمع"، كما قالت Yana Yushkina، مديرة منتج البحث في Chrome، في منشور.

البحث عن علامات التبويب وتنظيمها لدى الجميع تقريبًا علامات تبويب متعددة مفتوحة في متصفح Chrome، ووفقًا ليوشكينا، يجب على الطلاب تنظيمها في مجموعات علامات تبويب لتتبع كل ما يحتاجون إليه لإنجازه، سواء كان ذلك حسب الدورة التدريبية أو تاريخ الاستحقاق أو نوع المهمة.

ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن على أي علامة تبويب في Chrome، وتحديد "إضافة علامة تبويب إلى مجموعة جديدة" وإعطائها اسمًا، وقالت في منشور المدونة، قم بتنظيمها في مجموعات علامات تبويب لتتبع كل ما تحتاج إلى إنجازه، سواء كان ذلك حسب الدورة التدريبية أو تاريخ الاستحقاق أو نوع المهمة، انقر بزر الماوس الأيمن على أي علامة تبويب في Chrome، وحدد "إضافة علامة تبويب إلى مجموعة جديدة" وقم بتسميتها.

علاوة على ذلك، يمكن للمرء البحث عن علامات تبويب مفتوحة محددة أيضًا. اكتب "@tabs" في شريط عناوين Chrome، ثم اضغط على "tab" أو شريط المسافة على لوحة المفاتيح، وحدد ما تبحث عنه.

يمكن أن تكون ملحقات Chrome مفيدة، بعض الاقتراحات التي تقترحها Google هي "إنشاء الذكاء الاصطناعي"، والتي يمكنك استخدامها لتحرير ورقة بحثية أو إكمال جملة تجد صعوبة في كتابتها، وتشمل الخيارات الأخرى Todoist لتتبع مهامك لهذا الأسبوع، وSwiftRead لمساعدتك على القراءة السريعة عبر صفحات الويب.

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