شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية نقل سجل دردشة واتساب من iPhone إلى Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك واتساب نحو 2 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، ومع وجود العديد من المستخدمين أصبح التطبيق أيضًا وسيلة لنقل البيانات، مثل الدردشات وملفات الوسائط وغيرها، لذلك عندما يتعلق الأمر بالتبديل إلى هاتف جديد، قد يكون نقل واتساب أمرًا مرهقًا.

وفيما يلى طرق نقل المحادثات بين أنواع الهواتف المختلفة، من Android إلى iPhone

افتح تطبيق Move to iOS على هاتف Android الخاص بك.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى ترى رمزًا على جهاز iPhone الخاص بك.

أدخل الرمز على هاتف Android الخاص بك.

انقر على "متابعة" واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

حدد "WhatsApp" في شاشة "نقل البيانات".

انقر على "ابدأ" على هاتف Android وانتظر حتى يتم تصدير البيانات.

اضغط على "التالي" على هاتف Android الخاص بك.

اضغط على "متابعة" على جهاز iPhone الخاص بك لنقل البيانات.

انتظر حتى يكتمل اتنقل.



قم بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp من App Store على جهاز iPhone الخاص بك.

افتح WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف الذي استخدمته على هاتف Android الخاص بك.

انقر على "ابدأ" عندما يُطلب منك ذلك وانتظر حتى تكتمل العملية.

قم بإنهاء تنشيط جهاز iPhone الخاص بك وسترى الدردشات الخاصة بك في انتظارك.

تأكد من إعادة تعيين جهاز iPhone الخاص بك إلى إعدادات المصنع.

تأكد من أن كلا الهاتفين يتمتعان بعمر بطارية جيد وأنهما متصلان بشبكة Wi-Fi نفسها.

بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من تحديث تطبيق OS و WhatsApp إلى أحدث إصدار.