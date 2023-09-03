شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المروحية التابعة لناسا Ingenuity تحلق على سطح المريخ للمرة الـ 56 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر طائرة هليكوبتر Ingenuity Mars التابعة لناسا في إضافة المزيد إلى رصيدها من الرحلات الجوية خارج الأرض.

وطار المسبار Ingenuity الذي يبلغ وزنه 4 أرطال (1.8 كجم) للمرة السادسة والخمسين في 26 أغسطس، وظل عاليًا لمدة 2.5 دقيقة تقريبًا في طلعة المريخ .

و"أكملت MarsHelicopter الرحلة رقم 56، حيث سافرت لمسافة 1334 قدمًا (410 مترًا) عبر سطح المريخ على ارتفاع أقصى يصل إلى 39 قدمًا (12 مترًا)، و كان الهدف من هذه الرحلة هو تغيير موضع المروحية،" مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) ) في جنوب كاليفورنيا، والتي تدير مهمة الطائرة العمودية الصغيرة، عبر موقع X (تويتر سابقًا) يوم الخميس 31 أغسطس .

وهبطت شركة Ingenuity مع مركبة Perseverance الجوالة التابعة لناسا داخل Jezero Crater على المريخ في فبراير 2021. وسرعان ما أنجزت المروحية مهمتها التجريبية المكونة من خمس رحلات، مما يدل على أن الطيران بالطاقة ممكن على الكوكب الأحمر على الرغم من غلافه الجوي الرقيق.

ثم منحت وكالة ناسا Ingenuity تمديدًا للمهمة، حيث تعمل المروحية خلالها ككشافة لمركبة Perseverance للبحث عن الحياة وجمع العينات ، ويعمل الثنائي الآلي معًا لاستكشاف جيزيرو التي يبلغ عرضها 28 ميلًا (45 كيلومترًا)، والتي استضافت بحيرة كبيرة ودلتا نهر منذ مليارات السنين.

وحققت شركة Ingenuity بعض الأرقام المثيرة للإعجاب خلال فترة وجودها على الكوكب الأحمر، و غطت الطائرة الصغيرة بدون طيار إجمالي 42369 قدمًا (12914 مترًا) من الأرض في 56 رحلة وبقيت عالياً لأكثر من 100 دقيقة، حسبما كتب أعضاء فريق المهمة في سجل طيران Ingenuity .