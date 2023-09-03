شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقت من Google Maps.. كيف تستخدم خرائط بينج للحصول على تنبيهات حركة المرور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لا ترغب في استخدام Google Maps أو خرائط أبل، فقد يكون لدى مايكروسوفت حلاً مناسبًا لك، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت أنه يمكن لمستخدميها الآن الحصول على تحديثات حركة المرور المباشرة على خرائط Bing.

وتصل هذه الوظيفة في آخر تحديث لتطبيق Microsoft Start، وكما هو الحال مع نظيراتها الأخرى في Google وApple، يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول ظروف حركة المرور أثناء تنقلاتهم، وسوف يساعد المستخدمين على التخطيط لرحلاتهم بشكل أكثر كفاءة وتجنب الازدحام في الطريق إلى وجهتهم.

لا يوجد تطبيق مخصص تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت ليس لديها تطبيق Bing Maps مخصص على الهاتف المحمول وهو مدمج في العديد من التطبيقات الأخرى، مثل Microsoft Start، وتتوفر أيضًا ميزة تحديثات حركة المرور المباشرة على إصدار سطح المكتب من خرائط Bing.

"استمتع برحلة أقل توترًا مع توفير الوقت للمغادرة والطرق الموصى بها والتنبيهات بالحوادث والمزيد!" أعلنت الشركة. يحتوي تطبيق Microsoft Start على ميزة تسمى Commute التي تحتوي على تكامل Bing Maps ولكنها ليست تطبيق رسم خرائط.

كيفية الحصول على تحديثات حركة المرور المباشرة على خرائط Bing - من أجل التحقق من حركة المرور المباشرة عبر خرائط Bing، يجب على المستخدمين تنزيل تطبيق Microsoft Start على هواتفهم المحمولة.

- افتح تطبيق Microsoft Start وقم بالوصول إلى خرائط Bing.

- انقر على أيقونة التبديل وقم بالتبديل على إظهار حركة المرور.

-املأ التفاصيل مثل نقطة البداية والوجهة.

- انقر فوق "انتقال" وستعرض الخريطة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة حالة حركة المرور المباشرة.

ويجب ملاحظة أن تطبيق Microsoft Start للموبايل على كل من أجهزة iOS وAndroid.