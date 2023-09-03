شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفر وقتك ومجهودك.. طريقة تعديل الصور مرة واحدة على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت أبل ميزة تعديل الصور بشكل مجمع إلى تطبيق الصور عبر جميع أجهزتها - iPhone وiPad وMac، حيث تتيح ميزة The batch edit feature (كما نعرفها جميعًا من Photoshop وLightroom) للمستخدمين نسخ جميع التغييرات (التعديلات) التي تم إجراؤها على صورة واحدة ثم تطبيقها على عدة صور أخرى مرة واحدة دون فتحها.

وتكمن فائدة هذه الميزة في تسهيل قيام المستخدمين بتحرير صور متعددة في وقت واحد، وتكون هذه الميزة مفيدة عند تحرير الصور الملتقطة في نفس السيناريو ومن المفترض أن تقوم بإجراء اللمسات الأساسية في كل تلك الصور.

كيفية تحرير الصور بعدد كبير على iPhone وiPad وMac - تأكد من أن جهاز iPhone أو iPad أو Mac الخاص بك يعمل بأحدث نظام تشغيل ومن تحديث تطبيق الصور إلى أحدث إصدار أيضًا.

- افتح تطبيق الصور واختر صورة لتحريرها.

- قم بإجراء جميع التغييرات التي تريدها، وعندما تصبح سعيدًا، انقر فوق "تم" لحفظها

- الآن، في الزاوية اليمنى العليا، اضغط على النقاط الثلاث (تلك النقاط الصغيرة المتتالية)

- اختر "نسخ التعديلات"

- الآن، يمكنك تطبيق هذه التغييرات نفسها على الصور الأخرى

- حدد جميع الصور الأخرى التي تريد تحريرها من خلال النقر على "تحديد" في الجزء العلوي الأيسر.

- ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في أسفل اليمين.

- اختر "لصق التعديلات".

- هذا كل شيء! ستتم الآن إضافة تعديلاتك إلى جميع الصور المحددة.

وتعمل ميزة التحرير المجمع هذه بشكل أفضل عندما يتم التقاط جميع الصور التي تحاول تطبيق التعديلات عليها في سيناريو مماثل أو على الأقل في نفس المناسبة، ويعمل بشكل أفضل مع التعديلات الأساسية وليس مع تعديلات المستوى العميق مثل الصبغة أو الحدة أو الاقتصاص وما إلى ذلك.