شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفر وقتك ومجهودك.. طريقة تعديل الصور مرة واحدة على أيفون والان مع تفاصيل الخبر
وتكمن فائدة هذه الميزة في تسهيل قيام المستخدمين بتحرير صور متعددة في وقت واحد، وتكون هذه الميزة مفيدة عند تحرير الصور الملتقطة في نفس السيناريو ومن المفترض أن تقوم بإجراء اللمسات الأساسية في كل تلك الصور.
- تأكد من أن جهاز iPhone أو iPad أو Mac الخاص بك يعمل بأحدث نظام تشغيل ومن تحديث تطبيق الصور إلى أحدث إصدار أيضًا.
- افتح تطبيق الصور واختر صورة لتحريرها.
- قم بإجراء جميع التغييرات التي تريدها، وعندما تصبح سعيدًا، انقر فوق "تم" لحفظها
- الآن، في الزاوية اليمنى العليا، اضغط على النقاط الثلاث (تلك النقاط الصغيرة المتتالية)
- اختر "نسخ التعديلات"
- الآن، يمكنك تطبيق هذه التغييرات نفسها على الصور الأخرى
- حدد جميع الصور الأخرى التي تريد تحريرها من خلال النقر على "تحديد" في الجزء العلوي الأيسر.
- ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في أسفل اليمين.
- اختر "لصق التعديلات".
- هذا كل شيء! ستتم الآن إضافة تعديلاتك إلى جميع الصور المحددة.
وتعمل ميزة التحرير المجمع هذه بشكل أفضل عندما يتم التقاط جميع الصور التي تحاول تطبيق التعديلات عليها في سيناريو مماثل أو على الأقل في نفس المناسبة، ويعمل بشكل أفضل مع التعديلات الأساسية وليس مع تعديلات المستوى العميق مثل الصبغة أو الحدة أو الاقتصاص وما إلى ذلك.
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