تكنولوجيا: مراجعة لهاتف Oppo A78 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Oppo A78 5G للمنافسة في فئة الهواتف منخفضة التكلفة التي تدعم الإتصال بشبكات 5G بسعة كبيرة للبطارية مع آداء جيد، وفي السطور القادمة نلقي الضوء على مميزات وعيوب هذا الإصدار.

التصميم والشاشة

يأتي هاتف Oppo A78 5G بتصميم من البلاستيك خفيف الوزن بتجربة سلسة في الإمساك بالهاتف، إلا أنه تصميم لا ينافس بالتأكيد الإصدارات الأعلى المميزة بإطار معدني.

ويضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.56 إنش تتميز بنتوء صغير الحجم للكاميرة الأمامية، وتأتي الشاشة بدقة 720 بيكسل فقط، وهي مواصفات مقبولة لإصدار منخفض التكلفة من الهواتف الذكية، لكن إذا رغبت في الحصول على جودة أعلى في الشاشة لبث محتوى الفيديو سيتوفر لك إصدار سامسونج Galaxy A14 5G الذي يدعم جودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz.

من جانب أخر يضم هاتف Oppo في الجزء السفلي منفذ USB C، مع مدخل للسماعات، وتعد شركة Oppo واحدة من الشركات المحدودة التي تستمر في دفع ميزة مدخل السماعات في هواتفها الذكية.

وفي الجانب الأيمن من إطار الهاتف يأتي زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، على أن تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي، إلا أن Oppo توفر أيضاً إختيار أخر للتسجيل في الهاتف عبر تقنية التعرف على الوجه.

كما تتميز وحدة الكاميرة الرئيسية باثنان من الحلقات بتصميم رأسي أنيق في الغطاء الخلفي، إلا أنها مواصفات لا تختلف عن الكثير من الإصدارات المنافسة من نفس الفئة.

الكاميرة

يضم هاتف A78 5G كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات الأبيض والأسود، وفي التجربة العملية لآداء الكاميرة لم تكن الصور الناتجة متوازنه على حد سواء في المناطق الداكنه والمناطق الفاتحة، وهو آداء متوقع في كاميرة الهواتف منخفضة التكلفة بشكل عام، لكن يمكن لهاتف Pixel 6a من جوجل أن يقدم آداء أفضل في الكاميرة الخلفية عند مستوى تسعير جيد.

من جانب أخر يأتي الهاتف بنمط يعرف ب”Extra HD” والذي يهدف إلى توضيح تفاصيل بدقة أعلى في الصور، إلا أن الشاشة المميزة بدقة 720 بيكسل لا تبرز هذه الميزة على النحو الأفضل.

أيضاً تدعم الكاميرة ميزة التكبير الرقمي حتى 10 مرات، ولقد كشفت التجربة العملية لآداء التكبير الرقمي عن أن التكبير لا يتخطى 4 أو 5 مرات، حيث تتحول الصور إلى الضبابية عند التكبير إلى أكبر مستوى.

وتتميز الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 8 ميجا بيكسل، ولا يختلف الحال مع الكاميرة الأمامية التي لا تقدم أفضل آداء في التصوير.

الآداء والبرمجيات

تدعم Oppo هذا الإصدار برقاقة MediaTek 6833 التي تقدم آداء جيد مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، أيضاً قدم المعالج آداء جيد في بعض الألعاب، مع آداء سريع للتنقل بين الألعاب والتطبيقات، أيضاً يدفع المعالج آداء جيد في الهاتف في وسائل التواصل الإجتماعي بشكل خاص مع معدل تحديث 90Hz، وهو معدل ممتاز للتمرير السريع، وتصفح الرسائل في Gmail.

أيضاً تعد برامج bloatware من بين أكبر المشاكل التي تواجه مستخدمي هاتف A78 5G، حيث تعمل على دفع الكثير من التطبيقات والألعاب للشاشة الرئيسية خلال دقائق معدودة، إلا أن Oppo تتيح للمستخدمين حذف هذه البرامج.

البطارية

تطلق Oppo هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، وهي سعة كبيرة للبطارية تدعم المستخدم بآداء جيد على مدار اليوم.

كما ينطلق الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، وهي ميزة يتفوق بها إصدار Oppo عن هاتف TCL 40 R 5G في نفس الفئة، وفي التجربة العملية إستطاعت البطارية الإستمرار بعمر شحن جيد لفترات طويلة، فمع تشغيل الألعاب على مدار 30 دقيقة إنخفضت قدرة البطارية إلى 18%، بينما إنخفضت البطارية إلى نسبة 12% مع تشغيل محتوى الفيديو من Netflix.

هل ترغب في شراء Oppo A78 5G؟

تقدم Oppo هاتف Oppo A78 5G بالكثير من المواصفات الشائعة في هذه الفئة من الهواتف منخفضة التكلفة، إلا أن نقطة التسويق الأولى في هذا الإصدار تأتي في سعة كبيرة للبطارية يمكن أن تستمر على مدار اليوم.

من جانب أخر لا تأتي الشاشة والكاميرة بأفضل آداء، حيث تقدم الشاشة دقة 720 بيكسل، مع آداء محدود في الكاميرة مع خيارات بآداء أفضل في الأسواق.

0.00 انطلق هاتف Oppo A78 5G للمنافسة في سوق الهواتف منخفضة التكلفة بتصميم خفيف وبطارية تستمر بعمر شحن على مدار اليوم 8.5/10 الإيجابيات بطارية تستمر بعمر شحن على مدار اليوم

شاشة تدعم معدل تحديث 90Hz

دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W السلبيات شاشة بدقة 720 بيكسل

الكثير من برامج bloatware

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