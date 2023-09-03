تكنولوجيا: تحديث Android 14 يأتي بميزة دعم معايير Ultra HDR في تطبيق Google Photos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل خلال فعاليات Google I/O السابقة عن دعم تنسيق Ultra HDR في الإصدار القادم من نظام تشغيل Android 14.

ولقد كشف الإصدار التجريبي الثاني من Android 14 عن دعم صور بتنسيق HDR بعمق 10بت، والذي يتوافق مع ملفات بتنسيق JPEG.

ويمكن للصور المميزة بمعايير Ultra HDR أن تدعم العرض على الشاشات التي تدعم تقنية HDR أو التي لا تدعم، على أن تظهر الصور في الشاشات الأخيرة بتنسيق SDR، بينما تعمل الشاشات المميزة بتقنية HDR على إبراز الألوان والتباين.

ولقد أكدت أحدث التقارير التي جاءت من “AssembleDebug” على أن جوجل بدأت في إختبار تنسيق Ultra HDR في تطبيق صور جوجل.

أيضاً رصد التغيير الجديد لدعم تنسيق Ultra HDR في الإصدار 6.51.0.561138754 من تطبيق Google Photos الذي انطلق في شهر أغسطس.

ومن المقرر أن تعزز تقنية HDR أو النطاق الديناميكي المرتفع جودة عرض الصور ومحتوى الفيديو مقارنة بتقنية SDR، كما تعمل التقنية على دعم نطاق أكبر من تدرج الألوان، ومستويات السطوع.

المصدر

اعلان





