شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد البث المباشر لعودة رائد فضاء الإمارات إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصلت SpaceX Dragon مع رواد فضاء Crew-6 من المحطة الفضائية بما فيهم سلطان النيادى رائد الفضاء الإماراتى، وتهبط صباح الغد إلى الأرض، وذلك من المتوقع أن يكون في الساعة 7:17 صباحًا بتوقيت مصر، حيث يمكن المشاهدة مباشرة ابتداء من الساعة 6 صباحا.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تعود كبسولة SpaceX Dragon التي تحمل أربعة رواد فضاء من Crew-6 إلى الأرض وعلى متنها أربعة رواد فضاء لإنهاء مهمة فضائية مدتها ستة أشهر، ويمكنك مشاهدة هبوطها مباشرة عبر الإنترنت في وقت مبكر من يوم الاثنين (4 سبتمبر).

وقال مسؤولو ناسا إنه من المقرر أن تهبط مركبة SpaceX Dragon قبالة ساحل جاكسونفيل بولاية فلوريدا، ويمكنك مشاهدة حفل العودة للوطن مباشرة على موقع ناسا الرسمي.

انفصلت المركبة الفضائية Dragon Endeavour عن المحطة الفضائية الدولية بعد تأخير لمدة يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية في موقع هبوطها، حيث انفصلت في الظلام حيث كانت المحطة فوق الجانب المظلم من الأرض وحلقت على ارتفاع 256 ميلاً فوق المحيط الهادئ في ذلك الوقت.

ويعود رائد فضاء ناسا ستيفن بوين، قائد الطاقم إلى الأرض مع طيار الطاقم السادس وارن "وودي" هوبورج، وسلطان النيادي من الإمارات العربية المتحدة، وأندري فيديايف من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، بعد أن أمضوا ما يقرب من ستة أشهر بالضبط في المدار؛ والتحم المسبار إنديفور بمحطة الفضاء الدولية في 3 مارس الماضى.