علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جوجل تدعم هاتف Pixel 8 Pro المرتقب بميزة “Night Sight” جديدة للفيديو

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البحث جوجل لكشف النقاب عن سلسلة Pixel 8 في حدث يعقد الشهر المقبل، ولقد كشفت أحدث التقارير عن ميزة “Night Sight” جديدة للفيديو تقدم في هاتف Pixel 8 Pro المرتقب.

أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن جوجل تتجه لدعم هواتف Pixel 8 القادمة بشريحة eSIM فقط هذا العام، على غرار إصدارات ابل من سلسلة iPhone 14 التي قدمت في سوق الولايات المتحدة.

بينما أكدت تقارير جديدة على أن جوجل تقدم فتحة لشريحة SIM في إصدارات هذا العام إلا أن الفتحة لن تدعم أيضاً MicroSD لتوسيع السعة التخزينية.

كما أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر “9to5Google” أن جوجل تعزز آداء سلسلة Pixel 8 هذا العام بميزة “Night Sight” محسنة في تطبيق الكاميرة والتي تستهدف الفيديو.

ومن المقرر أن تعمل برمجيات “Night Sight” على تحسين آداء تسجيل الفيديو في الإضاءة المنخفضة، وذلك عبر دمج مجموعة من الصور بمستويات تعريض مختلفة لخفض التشويش وتعزيز وضوح الفيديو.

ولقد أوضحت التقارير أن جوجل ستتيح لبرمجيات “Night Sight” العمل مع ميزة التكبير “Super-Res” للمرة الأولى، لتعمل البرمجيات على خفض التشويش في الصور التي تم تكبيرها.

يذكر أن ميزة “Night Sight” للفيديو ستكون محدودة في البداية لمستخدمي هاتف Pixel 8 Pro فقط، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي المقرر عقده في 4 من أكتوبر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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