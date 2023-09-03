تعرف على أفضل 7 تطبيق تعديل الصور القديمة

تعرف على أفضل 5 تطبيق تعديل الصور القديمة..التعديل على الصور القديمة ليس بالأمر المستحدث، وإنما ظهر منذ وقتٍ طويل، ولكن المسألة ليست في التعديل على الصور القديمة، المسألة في الطريقة التي ستقوم بها بذلك، وها نحن نتحدث عن أفضل 7 تطبيق تعديل الصور القديمة لتتمكن من التعديل على الصور القديمة والتالفة أيضًا، دون أي جهد منك، فهي تطبيقات تسهل عليك تلك المهمة، وتاليًا سنتعرف على أبرزها وأفضلها، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل 7 تطبيق تعديل الصور القديمة

وتاليًا سنتعرف على أفضل 7 تطبيق تعديل الصور القديمة واحدًا تلو الآخر:-

PicMa

أحد أفضل تطبيقات الذكاء الإصطناعي للتعديل على الصور القديمة، تطبيق تعديل الصور القديمة الذي نتحدث عنه يُمكنك من العديد من الأمور، حيث يمكنك إزالة التشويش من على الصور، ويمكنك تحسين جودة الصورة دون المساس بتفاصيلها المميزة، والأهم أنه يُمكنك من إصلاح الصور القديمة والتالفة، حيث يقوم بإصالحها وتحويل الجودة إلى جودة عالية، كما يُمكنك من إزالة الخدوش التي بالصور بحرية كما تريد، وبالإضافة إلى ذلك أنه يُمكنك من تلوين الصورة الأبيض والأسود إلى صور ملونة وحيوية! ولهذا يعد PicMa تطبيق تعديل الصور القديمة من أفضل التطبيقات التي نتحدث عنها.

للتحميل للأندرويد

السعر: Free

للتحميل للأيفون

السعر: Free+

Ai Enlarger for photos & Animes

يعد تطبيق التعديل على الصور القديمة هذا أحد أفضل التطبيقات التي نتحدث عنها، تطبيق Ai Enlarger يُمكنك من إصلاح الصور وتحسين جودتها، سهل الإستخدام وهذا أول ما نذكره، يُمكنك من إزالة التشويش من الصور، وما نتحدث عنه هو التعديل على الصور القديمة، وهذا ما يتميز به هو إمكانية إصلاح الوجوه المطموسة في الصور القديمة وتوضحيها بشكلٍ جيد، ويعد أحد أفضل الأدوات التي يمكن أن تستخدمها كـ تطبيق تعديل الصور القديمة على هاتفك.

لتحميل التطبيق

السعر: Free

Pikfix

يعد أحد أفضل التطبيقات المطورة لهدف التعديل على الصور القديمة، لينافس التطبيقات الأخرى والموجودة على جوجل بلاي، يعد تطبيق Pikfix أحد أفضل التطبيقات التي أمكننا اقتراحها لمستخدمي الأندرويد، حيث تم تصميمه بشكلٍ جيد ليكون بسيط وسهل الاستخدام، لُمكنك بسهولة من أن يكون تطبيق تعديل الصور القديمة الذي يساعدك على إصلاح الصور التالفة والقديمة والتي بحاجة للترميم! ولا يحتاج للإنترنت لأن تقوم باستخدامه وهذا أيضًا ما يميزه ليكون أحد أفضل الأدوات التي نقترحها كـ تطبيق تعديل الصور القديمة.

5- Enhancefox Ai

يعد من أكفأ وأبرز التطبيقات التي يُمكنك من تحسين الصور القديمة، شُهر بقدرته الرائعة في تعديل الصور القديمة، حيث يُمكنك من تحسين الصور والفيديو أيضًا!، وهذا باستخدام الذكاء الإصطناعي بالتطبيق، حيث يتم التعرف على الصورة، ثم البدء في تحسينها بالكامل، يُمكنك من زيادة وضوح الفيديو والصورة وإزالة التشويش بالصورة، فإذا كانت هناك علامات أو ما شابه، فسيتمكن من إزالتها لك باحترافية! ولهذا يعد تطبيق تعديل الصور القديمة هذا أحد أفضل التطبيقات التي نتحدث عنها.

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السعر: Free

Colorize

من أفضل التطبيقات التي تساعدك على ترميم وتلوين الصور القديمة! فالصور القديمة تكون غالبًا ناقصة التفاصيل بسبب أنها أبيض وأسود، وما يهتم به هذا التطبيق هو تلوينها، تطبيق تعديل الصور القديمة الذي نتحدث عنه هو Colorize وهو أحد أفضل التطبيقات التي ستساعدك على تلوين الصور القديمة، لكي تتحول إلى صور حيوية ذات شكلٍ جماليّ أفضل، ويتميز بسهولة استخدامه لأي مستخدم، ولهذا يعد أحد أفضل تطبيقات التعديل على الصور القديمة التي نتحدث عنها.

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السعر: Free

Image Colorizer

وهذا التطبيق لمستخدمي الأيفون، حيث يعد أحد أفضل التطبيقات التي يمكننا اقتراحها إليك كمستخدم أيفون، تطبيق تعديل الصور القديمة الذي نتحدث عنه يُمكنك من إصلاح وتحسين الصور القديمة بسهولة باستخدام الذكاء الإصطناعي، يأتي بالعديد من الأدوات الرائعة التي تُمكنك من تحسين الصور القديمة والتعديل عليها وترميمها، ويتميز بسهولة استخدامه وبساطة تصميمه مما يجعله من أفضل التطبيقات التي يمكننا اقتراحها غليك كمستخدم أندرويد كـ تطبيق تعديل الصور القديمة.

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السعر: Free+

AI Photo Enhancer – PhotoTune

أحد أفضل التطبيقات التي نقترحها لمستخدمي أيفون، ويُمكنك من تحسين وتعزيز الصور القديمة بسهولة، حيث تصل جودة الصور إلى 4K، يقوم بتحسين الصور الفردية والجماعية، فيأتي بإمكانية رائعة كـ تطبيق تعديل الصور القديمة باستخدام الذكاء الإصطناعي، ويُمكنك من إزالة التشويش والضبابية من الصور، وإزالة العيوب التي قد تعتري الصور القديمة أو حتى الصور الحديثة، وتحسين البشرة لكي تكون الصورة أفضل جمالية، ولهذا يعد أحد أفضل تطبيقت التعديل على الصور الي يمكننا اقتراحها لك.

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السعر: Free+