شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكرى المركبة الفضائية سمارت-1 واصطدامها بالقمر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطدم قمر صناعي أوروبي اسمه SMART-1 بالقمر في 3 سبتمبر 2006 أي قبل أقل من عشرين عامًا، لكن لم يكن هذا في الواقع كارثيًا كما يبدو، لأن المركبة الفضائية فعلت ذلك عن قصد.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، تم إطلاق SMART-1 في عام 2003 وكانت أول مركبة فضائية أوروبية تذهب إلى القمر.

وكانت أيضًا المهمة الأولى لبرنامج يسمى "البعثات الصغيرة للأبحاث المتقدمة في التكنولوجيا"، والذي كان عبارة عن سلسلة من المركبات الفضائية منخفضة التكلفة التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية لاختبار تقنيات رحلات الفضاء الجديدة.

كان الهدف الأساسي لـ SMART-1 هو اختبار شيء يسمى الدفع الأولي الكهربائي الشمسي، أو محرك كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية.

ولكن أثناء دورانها حول القمر لمدة عامين تقريبًا، بحثت عن الجليد المائي والمواد الكيميائية الأخرى على سطح القمر.

وعندما اصطدمت بالقمر، كان ذلك أيضًا من أجل العلم، حيث شاهد علماء الفلك على الأرض التأثير باستخدام تلسكوباتهم، على أمل أن يمنحهم ذلك بعض المعرفة حول آليات تأثيرات النيزك.