شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخلص من هذا التطبيق فى Windows بعد 28 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تخطط لخفض استخدام برنامج WordPad - وهو التطبيق الذي كان جزءًا من نظام التشغيل Windows منذ ما يقرب من 28 عامًا، وفقًا لتقارير Bleeping Computers.

متى ستقوم مايكروسوفت بإيقاف برنامج WordPad؟لقد كان برنامج WordPad جزءًا من نظام التشغيل Windows منذ أيام Windows 95، وقد مضى ما يقرب من 28 عامًا منذ إصدار التطبيق لأول مرة، ومع تحديث Windows القادم، أعلنت مايكروسوفت عن خططها للتوقف عن تطبيق معالجة النصوص الأصلي والمجاني.

ووفقًا للتقرير، ستتوقف تحديثات Windows المستقبلية عن معالجات النصوص، ومع ذلك، لم تؤكد مايكروسوفت أي تاريخ محدد لهذا حتى الآن، أما الجزء الجدير بالملاحظة هو أن مايكروسوفت قد جعلت تطبيق WordPad بالفعل تطبيقًا اختياريًا منذ تحديث Windows 10 Insider Build 19551.

وقد تم طرح التغيير أيضًا في الإصدارات المستقرة وأصبح لدى المستخدمين الآن خيار إلغاء تثبيت التطبيقات عبر لوحة تحكم الميزات الاختيارية لنظام التشغيل Windows.

ما هي الخيارات المتاحة للمستخدمين بخلاف الدفتر؟ لا يوجد نقص في تطبيقات وخدمات معالجة النصوص اليوم، وهناك العديد من معالجات النصوص مفتوحة المصدر المتوفرة في السوق، بعضها مجاني تماما.

وعند الحديث عن نظام التشغيل Windows، تمتلك مايكروسوفت تطبيق Notepad الخاص بها لمعالجة النصوص الأساسية أو يوجد مايكروسوفت Word (يتطلب اشتراك مايكروسوفت 365) لمعالجة النصوص المتقدمة.

ثم هناك محرر مستندات Google الذي يتيح للمستخدمين تحرير أي تنسيق ملف Word عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق منفصل على الجهاز.

ثم هناك LibreOffice وZoho Docs وWPS office والعديد من تطبيقات معالجة النصوص التابعة لجهات خارجية.