شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يؤثر الطقس على اتصالك بالإنترنت.. خبراء يفسرون بطء الـ Wifi وقت الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لاحظت أن اتصالك بالإنترنت يصبح بطيئًا عندما يكون الطقس سيئًا، فأنت لست وحدك، فيمكن أن تؤثر الأمطار الغزيرة على النطاق العريض لديك، ولكن ليس بالطريقة التي قد تفكر بها، فإن المطر في حد ذاته لا يسبب هذه المشكلات.

فلماذا تصبح شبكة Wi-Fi لديك بطيئة فجأة عندما تمطر؟

كشف الخبراء عن أن السلوك البشري هو الذي يلعب دورًا في الواقع، وكل ذلك لأن المزيد من الناس يختارون البقاء بدلاً من الخروج.

وكتب جيمس جين كانج وبول هاسكل دولاند، من جامعة إديث كوان، في The Conversation: "عندما تمطر، قد يقرر المزيد من الناس البقاء في منازلهم أو العمل من المنزل"، مضيفين: "وهذا يؤدي حتمًا إلى زيادة في استخدام الشبكة".

وتابع: "عندما يزيد عدد كبير من الأشخاص استخدامهم للإنترنت، يتم استهلاك النطاق الترددي المحدود المتاح بسرعة، ما يؤدي إلى تباطؤ واضح".

ومع ذلك، كما توضح شركة Virgin Media، فإن الطقس المتطرف مثل العواصف يمكن أن يكون له عواقب أخرى، ويمكن أن يسبب ذلك مشكلات لأي كابلات علوية في منطقتك.

توضح الشركة: "على الرغم من أن العاصفة لا يمكن أن تتداخل مع الإشارة اللاسلكية لجهاز التوجيه الخاص بك، إلا أن الطقس القاسي يمكن أن يؤثر على اتصال WiFi بطرق أخرى"، مضيفة "قد تؤدي الأمطار الغزيرة أو الرياح إلى إتلاف الكابلات العلوية التي تغذي النطاق العريض لديك".

وتابعت الشركة: "يمكن أن تؤدي الاتصالات الضعيفة في مركز الإنترنت المركزي أيضًا إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك عندما يكون الطقس عاصفًا."