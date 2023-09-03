تكنولوجيا: هاتف Huawei Mate 60 Pro Plus يأتي بعدد 4 من الثقوب في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدار Mate 60 Pro Plus للأسواق خلال الفترة القادمة، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بعدد 4 من الثقوب في الشاشة.

قدمت Huawei هاتفي Mate 60 وMate 60 Pro خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، حيث يتوفر الهاتفين للحجز بالفعل، إلا أن هواوي لم تؤكد تفاصيل أخرى حول إصدارات مرتقبة من السلسلة مثل E أو RS.

من جانب أخر أوضحت أحدث التقارير خطط هواوي لإطلاق إصدار Mate 60 Pro Plus على غرار إصدار الشركة السابق من السلسلة الذي أطلق في 2020.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف 60 Pro Plus بتصميم مستوحى من الإصدارات الرئيسية من السلسلة، إلا أن إصدار Plus يأتي بعدد أكبر من الكاميرات.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Mate 60 Pro Plus قد ينطلق بشكل رسمي قريباً دون أن تشارك العملاق الصيني الكثير من المواد الترويجية التي تكشف عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

يذكر أن عملية تفكيك هاتف Mate 60 Pro أكدت على أن هواوي تدعم هذا الإصدار برقاقة الشركة الخاصة، كما تشير التفاصيل إلى أن رقاقة “Kirin 9000S” ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، أيضاً تتضمن الرقاقة عدد 8 من الأنوية والتي تنقسم إلى نواة رئيسية مع 3 من الأنوية و4 من الأنوية.

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