تكنولوجيا: ساعة Boult Sterling Pro الذكية تنطلق بميزة قياس ضغط الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Boult في السوق الهندي عن ساعة Boult Sterling Pro الذكية التي تنطلق بشاشة AMOLED، وتدعم قياس ضغط الدم.

تتميز شاشة Boult Sterling Pro بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 800 nits.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بتصميم دائري معدني، كما تضم زر تاج يدعم التدوير، مع زر أخر في الجانب الأيمن لدعم المستخدم في التحكم في عناصر واجهة المستخدم.

ويتميز تصميم الساعة الذكية بمقاومة الماء والغبار بمعايير IP68، أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع حالة المستخدم الصحية مثل رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وقياس ضغط الدم، كما تعمل على رصد نسبة التوتر ومستوى الإرهاق وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

أيضاً يمكن للساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، كما تتكامل مع تطبيقات Google Fit، وApple Health.

وتتضمن ساعة Boult Sterling Pro الذكية ميكروفون مدمج، ومكبر صوتي لدعم المكالمات الصوتية عبر البلوتوث.

كما تدعم واجهة الساعة الذكية التخصيص، وميزة find my للهاتف، مع تحديثات لحالة الطقس، ومساعد ذكي.

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