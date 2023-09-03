تكنولوجيا: تفاصيل كاملة لمواصفات وتصميم هاتف Xiaomi 13T Pro القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi 13T في الأسواق العالمية في 16 من سبتمبر، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف Xiaomi 13T Pro قبل الإعلان المرتقب.

كانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى أن شاومي تعقد حدث في الأول من سبتمبر لإطلاق سلسلة Xiaomi 13T، إلا أن العملاق الصيني لم تكشف عن الإصدارات المرتقبة بشكل رسمي حتى الآن.

وتشير التفاصيل التي نشرت حول هاتف Xiaom 13T Pro أن شاومي تدعم هذا الإصدار برقاقة Dimensity 9200، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، مع أكثر من إختيار في السعة التخزينية تبدأ من 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت، أو 1 تيرابايت في أعلى نموذج.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأسود، على أن يتميز اللون الأسود بتصميم زجاجي، بينما يأتي اللون الأزرق بتصميم يحاكي الجلد.

كما يتميز هاتف Xiaomi 13T Pro بشاشة OLED بجودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 144Hz، وسطوع 2600 nit، كما يدعم الهاتف تعتيم 2880Hz PWM، وتقنية HDR 10+.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX707 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/1.9، ودعم للتثبيت البصري، كما يأتي مستشعر Omnivision OV138 بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، بينما يأتي مستشعر Omnivision OVSOD بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بمستشعر Sony IMX596 بدقة 20 ميجا بيكسل، كما يأتي هاتف Xiaom 13T Pro بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويضم الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120-w.

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