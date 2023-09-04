شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر الدائرة السوداء الغامضة بالكاميرا الخلفية لهواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعلم الكثير من مستخدمى أيفون وظائف الدائرة السوداء الغامضة بجوار الكاميرات الموجودة في الجزء الخلفي من أحدث موديلات iPhone، ففي منشور على Reddit سأل أحد المستخدمين عن الدائرة الغامضة: "ما الهدف من ذلك؟"

لا توجد الدائرة إلا في أحدث موديلات iPhone Pro وبعض موديلات iPad Pro، وهي في الواقع مفيدة جدًا، حيث تتيح بعضًا من أفضل التطبيقات والميزات في الجهاز.



ايفون برو

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن النقطة، المضمنة في مصفوفة الكاميرا، هي في الواقع ماسح ضوئي LiDAR يرمز إلى اكتشاف الضوء والمدى، ببساطة إنه مستشعر عمق يستخدم أشعة الليزر لمعرفة مدى بعد الأشياء.

ويعمل عن طريق استهداف جسم ما بالليزر النبضي وقياس الوقت الذي يستغرقه الضوء للعودة، ما يمكّن iPhone أو iPad من بناء نموذج ثلاثي الأبعاد للعالم أمامه.

تم استخدام تقنية LiDAR للكشف عن المدن المفقودة في منطقة الأمازون عن طريق "إزالة الغابات رقميًا" والعثور على الأنقاض تحتها، كما تُستخدم أيضًا في السيارات ذاتية القيادة "لاستشعار" المسافة إلى المركبات الأخرى، ولكن في أجهزة iPhone، يتم استخدامه لتمكين التصوير الفوتوغرافي المتقدم وتطبيقات الواقع المعزز التي "تستشعر" مدى بعد الأشياء، والتطبيقات التي يمكنها قياس طول شخص ما تلقائيًا على سبيل المثال.

تقول أبل: "يقيس الماسح الضوئي LiDAR المسافة إلى الأشياء المحيطة على مسافة تصل إلى 5 أمتار، ويعمل في الداخل والخارج، ويعمل على مستوى الفوتون بسرعات نانو ثانية، فهو يمكّن تطبيقات مثل تطبيق القياس الخاص بالشركة، من قياس الأطوال والعروض والمساحة بدقة متناهية، وحتى قياس طول الأشخاص باستخدام مستشعر LiDAR.

أضافت أبل: "يعمل الماسح الضوئي LiDAR على تحسين تطبيق القياس، مما يجعل حساب ارتفاع شخص ما تلقائيًا أسرع وأسهل، بينما تظهر الأدلة الرأسية والحافة المفيدة تلقائيًا للسماح للمستخدمين بقياس الأشياء بسرعة أكبر ودقة أكبر.

يأتي تطبيق القياس أيضًا الآن مع عرض المسطرة لمزيد من القياسات الدقيقة ويسمح للمستخدمين بحفظ قائمة بجميع القياسات، كاملة مع لقطات الشاشة لاستخدامها في المستقبل.

وتساعد هذه التقنية أيضًا الكاميرا في طرازات Pro على التقاط صور أفضل، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتسمح للتركيز التلقائي بالعمل بشكل أسرع.

هناك أيضًا العديد من التطبيقات التي تستفيد من هذه التقنية: Polycam هو ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد يبني بسرعة نماذج افتراضية للكائنات والمساحات ثلاثية الأبعاد باستخدام مستشعر LiDAR، ويمكن استخدامه لالتقاط كائنات ثلاثية الأبعاد للمتعة أو لتخطيط الغرفة.

وتتيح هذه التقنية أيضًا تطبيقات الواقع المعزز حيث تتفاعل الكائنات الافتراضية مع العالم الحقيقي.