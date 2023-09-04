شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تعنى كلمة "Pending" على سناب شات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما ترى كلمة "Pending" تظهر بجوار رسالة على سناب شات، فهذا يعني أن التطبيق يواجه مشكلة في تسليم الرسالة، حيث إن الكلمة تدل أن رسالتك معلقة، وسترى أيضًا سهمًا رماديًا يظهر بجوار الكلمة، يعني هذا عادةً أنك لست صديقًا للشخص الذي تحاول إرسال الرسالة إليه.

وفقا لما ذكره موقع "the sun"، قد يكون ذلك خطأً من جانبك أو ربما حذفك صديق سناب شات أو حذف حسابه بالكامل، أو ربما لم يقبل الشخص طلب الصداقة الخاص بك على سناب شات حتى الآن.

تعد الرسالة "المعلقة" في الواقع طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بإلغاء صداقتك على سناب شات، لأنك لا تتلقى إشعارًا مباشرًا بشأن مثل هذه الإجراءات.

هناك أيضًا احتمال أن تكون رسالتك "معلقة" لأن التطبيق به خلل، لذلك حاول إلغاء تثبيت سناب شات ثم إعادة تثبيته إذا كنت تريد التحقق مرة أخرى.

يعود السهم الرمادي "المعلق" أيضًا إلى إعدادات سناب شات للمستخدمين، فإذا قمت بإرسال سناب شات إلى شخص يسمح بالرسائل من الجميع، بما في ذلك الغرباء، فمن المفترض ألا ترى السهم الرمادي، وسيظل بإمكانك أيضًا عرض محتوى سناب شات العام لشخص ليس صديقك.