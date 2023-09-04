شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 نصائح للعثور على تذاكر طيران رخيصة عبر Google Flights والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد توفير المال على الرحلات الجوية في موسم العطلات المقبل، أو في أي وقت من السنة، فأحد أفضل النصائح هو التخطيط لذلك، وفي معظم الأوقات، من الأفضل أن تحجز في وقت مبكر، ولعل إحدى الأدوات التي يمكنك العثور عليها هي Google Flights.



وتوفر Google Flights مميزات لمساعدتك في العثور على "أفضل أسعار رحلات الطيران"، فعندما تبحث عن رحلات طيران، تقوم Google Flights تلقائيًا بفرز النتائج حسب "أفضل رحلات الطيران"، وهو ترتيب يعرض أفضل قيمة حسب السعر والطول والوقت من اليوم وعوامل أخرى، ولكن هناك أدوات أخرى يمكنك استخدامها للعثور على أفضل الأسعار.

- استخدام الرسم البياني للسعر في Google Flights، يمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانت الأسعار الحالية لبحثهم منخفضة أو نموذجية أو مرتفعة مقارنة بالمتوسطات السابقة لنفس المسار، وإذا كانت تواريخ سفرك مرنة، فإن النقر على الرسم البياني للسعر يتيح لك استكشاف اتجاهات الأسعار حسب الشهر أو الأسبوع، وفي هذا القسم، يمكنك أيضًا الاشتراك في تتبع الرحلات الجوية والأسعار.

- تتبع الأسعار إذا كنت تريد الانتظار للحصول على أسعار أقل قبل الحجز، فيمكن أن يساعدك تتبع الأسعار، وعند تمكين تتبع الأسعار، سيتم إعلامك إذا انخفضت أسعار الرحلات بشكل ملحوظ، ويمكنك إعداد تتبع لتواريخ محددة، مثل العطلات المدرسية لطفلك، أو عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة في أكتوبر.

أو، إذا كنت أكثر مرونة، يمكنك تشغيل تتبع الأسعار "أي تواريخ" لتلقي رسائل البريد الإلكتروني حول الصفقات في أي وقت خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، ولتمكين هذه الميزة، تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، وهناك أيضًا "شبكة التاريخ" التي تعرض الأسعار حسب التاريخ.