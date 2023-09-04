شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bing Chat يمكنه الآن الإجابة عن استفساراتك المتعلقة بالخرائط والاتجاهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن اتجاهات إلى مكان ما، فقد ترغب في تجربة Bing Chat، وهو وضع الدردشة في مايكروسوفت، حيث أطلق Bing Chat مؤخرًا ميزة جديدة من شأنها تحسين تجربة الدردشة الخاصة بك عندما تسأل عن الاتجاهات.

كما أنه بدلاً من إعطائك إجابة نصية بسيطة، سيزودك Bing Chat الآن بمزيد من المعلومات والخيارات لمساعدتك في التخطيط لرحلتك، سترى أيضًا طريقًا موصى به من خرائط Bing يوضح لك كأفضل طريقة للوصول إلى وجهتك، وفقا لما ذكره موقع mspoweruser.

كيفية استخدام الميزة الجديدة

يعد استخدام الميزة الجديدة سهل للغاية، وكل ما عليك فعله هو نشر استعلام على Bing Chat يسأل عن الاتجاهات من مكان إلى آخر، على سبيل المثال، يمكنك كتابة "هل يمكنك إعطائي أفضل الاتجاهات من وسط مدينة ريدموند إلى مطار سيتاك؟" وسيستجيب Bing Chat.

على مدى السنوات القليلة الماضية، ركزت مايكروسوفت على تحسين نظام الخرائط الخاص بها من خلال التحديثات المختلفة، بما في ذلك الصور المحدثة من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.

ولعل Bing Chat ليس جيدًا فقط في إعطاء التوجيهات، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في العديد من الأشياء الأخرى، مثل العثور على المعلومات وإنشاء المحتوى وتعلم مهارات جديدة والاستمتاع.