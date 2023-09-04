تكنولوجيا: إطلاق الدراجات البخارية الكهربائية NIU KQi Air وKQi Air X بإطار أقوى من ألياف الكربون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت NIU دراجتين بخاريتين كهربائيتين خفيفتين الوزن بإطارات من ألياف الكربون. وتعد الدراجات البخارية الإلكترونية NIU KQi Air وKQi Air X مختلفة عن تصميم الدراجة البخارية الذي اشتهرت به NIU.

تبلغ السرعة القصوى لـ NIU KQi Air X حوالي 32 كم/ساعة ولكن يمكن ربط ذلك بقيود السرعة في بعض الولايات القضائية.

تعتبر KQi Air أثقل من KQi Air X التي تزن حوالي 11.7 كجم. ويبلغ الحد الأقصى لنطاق Air X حوالي 50 كم مع الشحنة واحدة وتأتي مزودة ببطارية LG بقدرة 451 واط.

يتم إعادة شحن كلا الدراجتين بالكامل خلال خمس ساعات، وهو أمر مرتفع جدًا من حيث تعدد الاستخدامات.

يتميز كلا الطرازين بمحرك كهربائي بقدوة 350 واط والذي يحقق أقصى إنتاج يبلغ 700 واط. ويمكن الدراجة تسلق المنحدرات بشكل فعال بنسبة تصل إلى 20٪، كما انها تحتوي على إطارات مقاس 9.5 × 2.3 بوصة.

تتميز ايضًا الدراجة بمكابح قرصية أمامية، وفرامل متجددة خلفية وإضاءة LED. ويعد المصباح الأمامي لـ KQi Air وKQi Air X عبارة عن ضوء NIU Halo بينما توجد إشارات الانعطاف على المقاود.

يتم دعم الدراجات البخارية الإلكترونية الدائمة NIU KQi الجديدة بواسطة تطبيق NIU. ويوفر هذا للركاب دعمًا إضافيًا مثلفتح القفل الذكي بتقنية NFC، واتصال Bluetooth، والوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات الركوب، وتحديثات OTA.

ويعد تطبيق NIU إضافة رائعة وأنيقة إلى وظائف الدراجات البخارية KQi Air وKQi Air X.

تتميز دراجة KQi Air X بإطار أخف من ألياف الكربون بينما تتميز KQi Air بإطار من الكربون والمغنيسيوم/الألومنيوم.

تأتي NIU KQi Air وKQi Air X بسعر 1399 دولار و 1799 دولار على التوالي. سيتم فتح الطلبات المسبقة للدراجات البخارية الجديدة في 19 سبتمبر وستقدم NIU بعض الخصومات للمشترين الأوائل.

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