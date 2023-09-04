تكنولوجيا: إطلاق جهاز Chuwi HeroBox مع رسميًا مع ‏ Intel Alder Lake-N بسعر 159 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إصدار جهاز Chuwi HeroBox 2023 المزود بمعالج Intel Alder Lake-N. ويحتوي جهاز الكمبيوتر الصغير Chuwi HeroBox المحدث هذا على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

ويعتبر الجهاز آخر تحديث لجهاز HeroBox الذي ظهر لأول مرة في عام 2020. ويأتي Chuwi HeroBox 2023 بنفس تصميم سابقه ولكن مع أجزاء داخلية محسنة.

ويعكس اختيار اسم الطراز الجديد أيضًا إعداد تصميم لم يتغير عن الطرازات السابقة. ويحتوي الحاسب الصغير الجديد على سبائك مغنيسيوم بسعة 0.97 لترًا وغطاء من البولي كربونات.

وتبلغ أبعاد الجهاز 188 × 138 × 37 ملم في حين يبلغ وزن 510 جرام. وهو يعتبر مدمج وخفيف بما يكفي للتركيب على الشاشات الخارجية.

كما تم تجهيز HeroBox 2023 بعدة منافذ بما في ذلك منفذين USB 2.0 ومنفذ USB-C وثلاثة منافذ USB 3.0 ومقبس للصوت. كما أن لديه فتحة microSD لتوسيع سعة التخزين الخاصة به.

يتوفر HeroBox 2023 في خيار واحد يعتمد على معالج N100 Intel. ويقدم المعالج N100 أداءً أفضل بما يصل إلى 2.34 مرة من معالج Celeron الموجود في جهاز HeroBox الأصلي.

يأتي Chuwi HeroBox 2023 بسعر مخفض قدره 159 دولارًا. ومع ذلك، فإن السعر الأصلي للجهاز هو 199 دولارًا.

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