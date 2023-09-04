تكنولوجيا: سماعات Pixel Buds Pro ستضيف الوان جديدة لتتناسب مع Pixel 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإضافة لونين جديدين لسماعات Pixel Buds Pro، مع انضمام لون البورسلين والازرق السماوي للمجموعة إلى جانب Pixel 8 هذا الخريف.

تم إطلاق Pixel Buds Pro لأول مرة في شهر يوليو عام 2022، في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه إطلاق Pixel 6a. وظهرت سماعات الأذن “الرائدة” لأول مرة كأول سماعات من جوجل تتميز بعزل الضوضاء النشط وتدعم أيضًا ميزات مثل الصوت المكاني والمزيد.

تتوفر Pixel Buds Pro مقابل 199 دولارًا أمريكيًا منذ إطلاقها في عام 2022، وهي متوفرة بأربعة ألوان. ومع ذلك، في وقت لاحق من هذا العام، تستعد جوجل لمنح Pixel Buds Pro ألوانها الجديدة منذ إطلاقها.

ولتتناسب مع Pixel 8 Pro، ستضيف Pixel Buds Pro إصدارات جديدة من اللون الأبيض البورسلين والازرق السماوي. وستتطابق هذه الألوان بشكل وثيق مع هاتف Pixel 8 Pro، الذي رأيناه بالفعل بلون البورسلين من خلال صورة رسمية نشرتها جوجل لفترة وجيزة على موقعها الإلكتروني، واللون الأزرق الجديد من خلال إعلان مسرب.

والجدير بالذكر أن هذه الألوان كانت قيد العمل لبعض الوقت.

المصدر

اعلان





