أندرويد 14.. المميزات المؤكدة والمتوقعة والإصدارات الجديدة

بالرغم من أن أندرويد 14 كان من المتوقع أن يصدر رسميًا بعد الإصدار التجريبي الخامس إلا أن جوجل أتبعت هذا بإصدار 5.1 ثم إصدار 5.2 بيوم 25 من شهر أغسطس، مركزًا على المشكلات التي تواجهها أجهزة Pixel Fold وكذلك Pixel Tablet، وفي هذا المقال نعرفك بميزات النظام الجديدة سواء المؤكد منها أو المتوقع وجوده مع الإصدار الرسمي لأندرويد 14.

أولًا:ما الجديد في أندرويد 14؟

نظام اندرويد 14 يجل تغييرات معظمها تغييرات صغيرة وتحسين لإضافة تجربة متكاملة، اندرويد وصل الى مرحلة قريبة من الاكتمال كنظام تشغيل، اعني جوجل في هذه النسخة تعمل على تحسين النظام واضافاتهم لتقديم تجربة أكمل في الإجمال، اكثر من ان تركز في اضافة مميزات جديدة.

الإشعارات

إن كنت تواجه مشكلة في تتبع الإشعارات الخاصة بك نظرًا لصعوبة في السمع أو حاجتك إلى إبقاء هاتفك صامتًا إلى وقتٍ طويل فقد تفوتك بعض الإشعارات الهامة، لذلك يعطيك أندرويد 14 إمكانية استخدام الفلاش الخاص بالكاميرا أو الشاشة في تنبيهك بوصول إشعارات حتى تلفت انتباهك أثناء فترات انشغالك.

يتميز أندرويد 14 عن أندرويد 13 بإمكانية تكبير الخطوط إلى 200% والتي كانت تقف إلى حد 130% فقط في أندرويد 13 كما تتوفر إمكانية تحجيم الخط بحيث يزداد حجم النص الصغير الموجود تحت عنوانٍ ما دون زيادة حجم العنوان إن كان كبيرًا بالفعل.

لوحة المفاتيح

يقوم أندرويد 14 بتوفير دعم أكبر للوحة مفاتيح الأجهزة حيث تتمثل التجديدات في:

إمكانية تعديل السلوك الخاص بمفاتيح اللوحة مثل Ctrl وAlt على سبيل المثال. توفير خيار Touchpad أي لوحة اللمس ضمن إعدادات لوحة المفاتيح. توفير المزيد من الرموز الخاصة بمفاتيح لينكس. ضبط سرعة المؤشر.

التغيرات تبعًا للأقاليم

حيث يمكنك باستخدام أندرويد 14 ضبط درجات الحرارة والتقويم والأرقام وطبيعة سريان أيام الأسبوع تبعًا للمنطقة التي تعيش فيها بسهولة.

التغيرات تبعًا للغة

يوفر أندرويد 14 دعمًا أكبر للغات العالمية في التطبيقات، ويمكنك تغيير لغة كل تطبيق منفصل بشكل أكثر استقرارًا ولمجموعة لغات اكبر في هذه النسخة، كأن تترك واتساب مثلًا باللغة العربية وباقي الهاتف باللغة الإنجليزية وهكذا.

ثانيًا: البطارية

يشتمل أندرويد 14 على عدة تحديثات تستطيع تحسين العمر الخاص بالبطارية وتقليل سرعة استهلاك البطارية، ومن تلك التحديثات:

تطوير الواجهات الخاصة بالتطبيقات بحيث يعود ذلك على عمليات تحميل الملفات والأنشطة التي تعمل في الخلفية ببعضٍ من التحسين. توفير إذن جدولة التنبيه الدقيق بحيث يجب على التطبيقات المثبتة حديثًا أن تطلب الإذن مسبقًا من المستخدم في إرسال التنبيهات مادام هذا التطبيق ليس خاصًا بالساعات والتقويمات. إعادة إمكانية رؤية الوقت الذي قمت فيه باستخدام هاتفك منذ أخر شحن كامل للهاتف بدلًا من وقت استخدام البطارية في أخر 24 ساعة الذي كان من إضافات أندرويد 12.

ثالثًا: الخصوصية

التطبيقات:

لن تتمكن من تثبيت أي تطبيقات قديمة على جهازك إن كان يعمل بنظام أندرويد 14، وهذا نظرًا لإمكانية استغلال تلك التطبيقات من قبل البرامج الضارة التي تعمل على اختراق الجهاز بسبب ضعف الوسائل الخاصة بالأمان في تلك التطبيقات، ويمكنك الاحتفاظ بتلك التطبيقات على جهازك إن قمت بترقيتها إلى أندرويد 14 بسهولة.

خصوصية المشاركة:

بدلًا من تواجد اختيار نعم أو لا فقط في حالة سماحك للتطبيقات بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على جهازك، يعطيك أندرويد 14 إمكانية تحديد بعض الصور فقط بحيث لا يستطيع التطبيق الوصول إلى جميع الصور الموجودة على جهازك دون داعي.

رمز القفل:

تستطيع الاستغناء عن حاجتك في الضغط على OK بعد إدخالك لرمز القفل حتى تتمكن من فتح الهاتف، بدلًا من ذلك وإن كان رمز القفل الخاص بك مكونًا من 6 أرقام أو أكثر فستتمكن من إدخال الرقم فقط وسيُفتح هاتفك بعدها تلقائيًا.

شروط التطبيقات:

في حالة موافقتك على سياسات الخصوصية الخاصة بتطبيقٍ ما، فعند تغييرها من قبل التطبيق فكان من الطبيعي ألا يصلك رسالة تخبرك بالتغييرات، الجديد مع أندرويد 14 هو إخبارك بأي تغييرات تحدث مع تطبيق معين حتى تتأكد من استمرار رغبتك في تثبيته.

يدعم أندرويد 14 تقنية Passkey حتى تستطيع مستقبلًا الاستغناء عن استخدام كلمات المرور واستبدالها بتلك التقنية.

رابعًا: المطورون

يتيح أندرويد 14 للمطورين إضافات أكثر في الفئات الخاصة بحجم النافذة وغيرها حتى تزداد الفعالية والكفاءة التي تعمل بها التطبيقات على مختلف الشاشات.

خامسًا: بعض الميزات الأخرى المؤكدة

تطبيق Health Connect:يجمع تطبيق Health Connect جميع البيانات الصحية الخاصة بك مع تأكيد جوجل على أن التطبيق سيكون مثبتًا تلقائيًا مع نظام أندرويد 14. تعديل شاشة القفل:بدلًا من إتاحة التعديل في الشاشة الرئيسية فقط دون وجود أية جوانب تستطيع تعديلها في شاشة القفل فيعطيك أندرويد 14 إمكانية تعديل شاشة القفل بالشكل الذي تريده حسب ما عرضته جوجل في مؤتمر I/O 2023 وأتاحته في الإصدار التجريبي الثالث للنظام. خلفيات مخصصة: بحسب ما ذكر في مؤتمر I/O 2023 فبإمكانك استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير صورة من صورك أو خلفيات برموز تعبيرية مفضلة لديك مع ألوان لتكوين صورة كاملة للخلفية أو من الطلب بالنص لصورة ما ليتم إتمامها باستخدام الذكاء الاصطناعي. دعم نظام lossless audio بسماعات الرأس. دعم Ultra HDR للحصول على ألوان بحيوية أكبر واحتفاظ المستشعر بكمية أكبر من المعلومات عند القيام بالتقاط الصور. تحديثات خاصة بملحقات Camera2 وCameraX حيث يساهم هذا في تطويل وقت المعالجة وإتاحة التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أكبر. تقييد العودة إلى 2G بالنسبة للمؤسسات والحكومات في الأجهزة حتى لا يتأثر أمانها. إمكانية تعطيل دعم اتصالات null-ciphered التي يتم فيها الجمع بين النص العادي وبين كمية من المواد غير المشفرة كشكل من أشكال إخفاء المعلومات.

سادسًا:ميزات غير مؤكدة