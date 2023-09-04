شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تحويل موبايلك الآيفون لشاشة ذكية والان مع تفاصيل الخبر
- تأكد من أن جهاز آيفون الخاص بك يعمل بنظام iOS 17.
- ضع جهاز آيفون الخاص بك في الاتجاه الأفقي على شاحن MagSafe أو شاحن لاسلكي يعتمد على Qi.
- سيتم تشغيل وضع الاستعداد تلقائيًا، إذا لم يحدث ذلك فانتقل إلى الإعدادات > الاستعداد وقم بتشغيل المفتاح.
- بمجرد تمكين وضع الاستعداد، يمكنك تخصيصه بطرق مختلفة
- يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك الساعة والتقويم والطقس والموسيقى والصور.
- يمكنك سحب وإفلات الأدوات لإعادة ترتيبها.
- يمكنك استخدام صورة من مكتبتك أو صورة افتراضية.
- لاستخدام الأداة المزدوجة، اسحب إلى اليسار أو اليمين على شاشة الاستعداد.
- سيُظهر لك مجموعة مختلفة من الأدوات.
- يمكنك استخدام Siri بدون استخدام اليدين.
- ما عليك سوى قول "يا Siri" لطرح سؤال أو التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية.
- كذلك يمكنك مشاهدة الأنشطة المباشرة، حيث سيعرض وضع الاستعداد تلقائيًا الأنشطة المباشرة للتطبيقات التي تدعمها، مثل الرسائل والموسيقى والخرائط.
- ولأن آيفون في وضع الاستعداد، فهذا لا يعني أن الإشعارات ستختفي.
- ستظل ترى الإشعارات على جهاز آيفون الخاص بك عندما يكون في وضع الاستعداد.
انتقل إلى الإعدادات > الاستعداد وقم بإيقاف تشغيل المفتاح.
- يعمل فقط عندما يكون جهاز آيفون الخاص بك مقفلاً وقيد الشحن.
- يعمل فقط في الاتجاه الأفقي.
- لا يمكنك استخدام جهاز آيفون الخاص بك لأي شيء آخر أثناء وجوده في وضع الاستعداد.
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