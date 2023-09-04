شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تسعى لنشر خدمة طوارئ أبل فى الفضاء عبر صفقة بقيمة 64 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Globalstar صفقة بقيمة 64 مليون دولار مع سبيس إكس لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء في عام 2025، وفقًا لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة.

ومن المرجح أن تلعب هذه الأقمار الصناعية دورًا مهمًا في توسيع خدمات الطوارئ آيفون SOS التي تقدمها Globalstar.

وكانت شركة آبل قد طرحت ميزة Emergency SOS مع آيفون 14 العام الماضي، بالتعاون مع شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Globalstar.

سترسل الشركة ما لا يقل عن 17 قمرًا صناعيًا إلى مدار أرضي منخفض لإضافتها إلى كوكبة Globalstar الحالية.

أبرمت Globalstar اتفاقية شراء بقيمة 327 مليون دولار مع MDA لتلك الأقمار الصناعية في فبراير من العام الماضي وعملت Rocket Lab كمقاول من الباطن لتزويد هيكل المركبة الفضائية.

وساعدت سبيس إكس أيضًا شركة Globalstar في إطلاق قمر صناعي العام الماضي من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وفقًا لأحد التقارير، تقوم شركة آبل بتعويض Globalstar بنسبة 95% من النفقات الرأسمالية المتعلقة بالأقمار الصناعية وهذا يشمل تكاليف الإطلاق.

وبحسب ما ورد، وافقت شركة آبل أيضًا على توفير 252 مليون دولار لتمويل التكاليف الأولية المرتبطة بالإطلاق القادم وتحسين شبكة المحطات الأرضية لشركة Globalstar.

وفي المقابل، قالت شركة آبل إنها ستستخدم 85% من سعة شبكة Globalstar لتقديم خدمة SOS Emergency، المتوفرة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنمسا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا والبرتغال.

ميزة الطوارئ SOS من أبل أطلقت شركة آبل سلسلة آيفون 14 آيفون 14 برو مع ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي، فهو يمكّن المستخدمين من الاتصال بخدمات الطوارئ في ظل "ظروف استثنائية"، مثل عدم وجود تغطية محمول.

يمكن لمستخدم آيفون 14 أو آيفون 14 برو استخدام اتصال القمر الصناعي لإرسال رسالة SOS.

في الظروف المثالية مع رؤية مباشرة للسماء والأفق، قد يستغرق إرسال الرسالة 15 ثانية، وأكثر من دقيقة لإرسالها تحت الأشجار ذات أوراق الشجر الخفيفة أو المتوسطة.

وفقًا لتسريبات سلسلة آيفون الجديدة قد تأتي أيضًا تشكيلة iPhone 15 وiPhone 15 Pro مع هذه الميزة.