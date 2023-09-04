تكنولوجيا: هاتف Oppo A38 ينطلق رسمياً بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo اليوم عن هاتفها المتوسط Oppo A38 الذي يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويأتي بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Oppo A38 بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، ومعدل لمس 90 Hz، أيضاً تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Oppo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم هاتف Oppo A38 رقاقة معالج Mediatek Helio G85، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي في micro SD.

ويأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33W، كما يدعم A38 تحديث البرمجيات حتى عامين ونصف العام.

أيضاً يضم A38 مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم اثنان من شرائح SIM، وتقنية البلوتوث 5.3، كما يتوفر Oppo A38 باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والذهبي.

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