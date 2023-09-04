تكنولوجيا: Realme تعقد حدث في 6 من سبتمبر لإطلاق Narzo 60x 5G وBuds T300 في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن خططها لكشف النقاب عن هاتف Narzo 60x 5G وسماعة Buds T300 اللاسلكية في السوق الهندي في 6 من سبتمبر.

تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Narzo 60 قريباً، ولقد شاركت بعض من المواصفات الرئيسية لهاتف Narzo 60x 5G المرتقب اليوم.

وتؤكد التفاصيل على دعم Narzo 60x الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Narzo 60x يأتي بتصميم يحاكي Realme 11x، لذا يضم الهاتف شاشة IPC LCD بحجم 6.72 إنش.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

من جانب أخر تقدم Realme أيضاً خلال الحدث سماعة Realme Buds T300 اللاسلكية، التي تأتي بمحرك ديناميكي بحجم 12.4مم، وتدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وصوتيات spatial بزاوية 360 درجة.

ويكشف الإعلان التشويقي عن اثنان من ألوان سماعة Buds T300 اللاسلكية المرتقبة وهما الأبيض والأسود، كما تضم السماعة عدد 4 من الميكروفونات، وتدعم عمر شحن يصل إلى 40 ساعة مع الحافظة.

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