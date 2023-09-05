شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox يطرح 5 ألعاب جديدة مجانًا.. لعبة Starfield ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء قمت بالاشتراك فى Game Pass لوحدة التحكم أو Game Pass للكمبيوتر الشخصى أو Game Pass Ultimate، فإن Starfield متوفر الآن على جميع الأنظمة الأساسية، حيث تعد Starfield هو أكبر إصدار لـXbox لهذا العام، وهو العالم المفتوح الكبير القادم من مطورى Skyrim.

ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى توفير المال، فيمكنك الانضمام إلى Game Pass عندما يتم إطلاق اللعبة بالكامل فى 6 سبتمبر، حيث توجد خمس ألعاب أخرى تتم إضافتها إلى الخدمة هذا الشهر، بما فى ذلك أربعة إصدارات كبيرة لليوم الأول.

فبعد Starfield، هناك Lies of P، وهى لعبة فريدة من نوعها تشبه الأرواح، حيث تلعب دور Pinocchio وهو يجد طريقه عبر مستقبل بائس، وتتمتع Lies of P بنظام لعب فريد حيث تقودك الحقائق والأكاذيب التى ترويها طوال اللعبة إلى نهايات مختلفة.

أما التالى هو Party Animals، وهى لعبة حفلات بأسلوب Fall Guys تستخدم شخصيات مرنة غريبة الأطوار. فى حين أن Payday 3 ليست حصرية على وحدة التحكم مثل Party Animals أو Starfield، لكن الناس كانوا متحمسين للعب هذه التكملة التى طال انتظارها والمتوفرة على Game Pass فى يوم الإصدار.

وأخيرًا، تأتى Cocoon إلى Game Pass، وهى أحدث لعبة من المطور وراء الألعاب المستقلة Limbo وInside.

إليك القائمة الكاملة للألعاب القادمة إلى Game Pass فى سبتمبر:

5 سبتمبر

Gris – وحدة التحكم والسحابة والكمبيوتر الشخصي

5 سبتمبر

Starfield – وحدة التحكم والسحابة والكمبيوتر الشخصي

19 سبتمبر

Lies of P – وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

20 سبتمبر

Party Animals – وحدة التحكم

21 سبتمبر

Payday 3 - وحدة التحكم والسحابة والكمبيوتر الشخصي

29 سبتمبر

Cocoon – وحدة التحكم والكمبيوتر