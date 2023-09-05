شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأكيد طرح نسخة من لعبة Final Fantasy XVI لمستخدمى الكمبيوتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن القائمين على تطوير لعبة Final Fantasy XVI يعملون الآن على تطوير نسخة لاجهزة الكمبيوتر المكتبية، وذلك بعد طرحها في 22 يونيو الماضي بشكل حصري لأجهزة PS5.

وبحسب موقع Theverge الأمريكي، فقد أكد Naoki Yoshida منتج اللعبة وجود نسخة الحاسب الشخصي من اللعبة قيد التطوير، وقال Naoki Yoshida في تصريحاته أن فريقه يدرك تماما ما يطلبه مجتمع اللاعبين ورغباتهم لذلك، فإن وجود نسخة للكمبيوتر من اللعبة أمر مؤكد، وهي قيد التطوير بالفعل.

لكن حتى الآن لم تظهر أي معلومات حول موعد طرح هذه النسخة، إلا أن Yoshida كشف أيضا وجود توسعتين مدفوعتين للمحتوى القابل للتنزيل (DLC)، وقال يوشيدا في رسالة فيديو خلال الجلسة: "آمل أن أتمكن من إعطائك المزيد من المعلومات حول كل من المحتوى القابل للتنزيل (DLC) القادم وإصدار الكمبيوتر الشخصي قبل نهاية العام، لذا يرجى متابعة المتابعة".

أعلن Yoshida أيضًا أن التحديث المجاني متاح الآن للتنزيل والذي يضيف العديد من العناصر التجميلية الجديدة إلى اللعبة مثل أزياء الشخصيات وأشكال الأسلحة، إلى جانب بعض إصلاحات الأخطاء الطفيفة.