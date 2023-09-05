شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق آيفون 16 بعدسة OLED أكثر سطوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر هاتف آبل آيفون 14 برو، واحدًا من أكثرالهواتف التى تمتلك شاشات OLED ذات السطوع العالى، وهذا يفوق الشاشات التى تستخدمها الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى.

وبحسب تقارير حديثة، فإن الشركة المصنعة لجهاز آيفون قد تخطط لإطلاق آيفون 16 العام المقبل بشاشة أكثر سطوعًا من خلال تطبيق تقنية MLA أو مجموعة العدسات المجهرية.

مميزات الشاشات المزودة بعدسة ميكرو

وتعد تقنية MLA أو مجموعة العدسات الدقيقة هى نوع من تقنيات الشاشات التى تقوم بإدخال عدسات مجهرية بين الزجاج وألواح OLED.

ومن بين فوائده إخراج شاشة أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ لأنه يقلل من النصوع المحصور بين الزجاج واللوحة، مما يوفر عرضًا أكثر فعالية وفى الوقت نفسه، يساعد هذا أيضًا على تقليل استهلاك الطاقة وبالتالى إطالة عمر البطارية على الأجهزة المثبتة عليها.

وعلى عكس أجهزة التلفاز والشاشات التى بدأت للتو فى عرض لوحات العرض المجهزة بـ MLA، نادرًا ما يتم رؤية هذه التقنية فى الأجهزة المحمولة، وفى حالة شركة آبل، يُقال إنها تفكر فى اعتماد مجموعة العدسات الدقيقة فى خط آيفون المستقبلى وفقًا للمنشور الكورى الجنوبى The Elec.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يعتمد القرار على كفاءة التصنيع المستهدفة للمكون الجديد، ومع ذلك إذا تم تحقيق تقنية OLED، فمن المرجح أن يكون iPhone 16 وiPhone 16 Pro أول من يستفيد من ذلك.

بالإضافة إلى الشاشات الأكثر سطوعًا، يُشاع أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيصلان بمساحة عرض أكبر قليلًا.

وفقا لبعض تقارير، هاتف iPhone 16 Pro الأصغر حجمًا قد يحتوى على شاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما يتميز الطراز الأكبر والأكثر تميزًا بشاشة مقاس 6.9 بوصة، وعلى الرغم من التغيير، قد تحتفظ شركة آبل بأبعاد جهازى آيفون.