شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر "جوارب" جديدة لهواتف iPhone 15 بـ10 ألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف Kosutami، أحد المسربين، أن شركة أبل ستطلق جراب جديد سيكون متاح فى 10 ألوان، والتى ستضم كل من "الأسود، رمادى داكن، وأخضر، وأزرق، والبنفسجى، وأبيض، وأصفر، وبرتقالى، ووردي".

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المنتظر أن يتم إطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 هذا الشهر، وتشير التقارير الجديدة إلى أن الشركة ستطلق خطًا جديدًا من حافظات “FineWoven” مع الهواتف الجديدة، ويقال أن الحافظات ستحل محل الحافظات الجلدية وستتوافق مع سوار Apple Watch المغناطيسى الجديد.

ومن المتوقع أن تحتوى الحافظات على حواف مغلفة بالمطاط أغمق قليلًا من لون الجزء الخلفى "المنسوج"، كما يظهر فى العديد من الصور المسربة التى تم تداولها عبر الإنترنت، وبحسب التسريب، فإن “FineWoven” هو الاسم الذى ستطلقه شركة Apple على موادها الجديدة، وفقًا لموقع gizmochina.

وقال Kosutami فى وقت سابق أنه من المرجح أن تطلق شركة Apple حزامًا جديدًا من القماش المنسوج بإبزيم مغناطيسى إلى جانب Watch Series 9، ويقول الآن أن السوار سيكون مصنوعًا من نفس مادة الخط الجديد من حافظات iPhone المتميزة.

فى وقت سابق من هذا الشهر، كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة Apple كانت تخطط للتوقف عن استخدام الحافظات الجلدية لسلسلة iPhone 15، حيث اقترحت بعض المصادر أيضًا أن الشركة قد تستخدم بديلًا للجلد بمظهر القماش المنسوج، وهذا الآن مدعوم بادعاءات كوسوتامي.