شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 طرق للمدرسين يمكنهم من خلالها استخدام ChatGPT فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، المملوكة لشركة مايكروسوفت، دليلًا للمعلمين الذين يستخدمون برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الخاص بها، حيث يقال إن الهدف هو مساعدة المعلمين في دمج أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية بشكل فعال في تدريسهم اليومي.

ويقترح الدليل مطالبات وشرحًا لكيفية عمل ChatGPT وقيوده، وفعالية أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي، ومناقشة حول التحيزات، وفيما يلى أبرز هذه الاستخدامات:

- لعب الأدوار في المحادثات الصعبة يقترح أنه يمكن استخدام ChatGPT كبديل لشخصية معينة، مثل شريك في المناظرة يشير إلى نقاط الضعف في حججه، أو مسؤول التوظيف الذي يجري مقابلات معهم للحصول على وظيفة، أو رئيس جديد قد يقدم تعليقات في موضوع معين، ويضيف: "إن استكشاف المعلومات في سياق المحادثة يساعد الطلاب على فهم المواد الخاصة بهم بفارق بسيط ومنظور جديد." -إنشاء اختبارات وخطط الدروس -إنشاء اختبارات وخطط الدروس يمكن استخدام ChatGPT كأداة للمعلمين، لمساعدتهم على إنشاء اختبارات وخطط دروس وحتى لعب الأدوار والمحادثات الصعبة.

- مساعدة غير الناطقين باللغة الإنجليزية مع إعطاء مثال لمعلم في جامعة جوهانسبرج، قالت المدونة إنه يمكن تشجيع الطلاب على استخدام ChatGPT للمساعدة في الترجمة، وتحسين كتابتهم باللغة الإنجليزية، وممارسة المحادثة، نظرًا لأن سوء الفهم حتى للتفاصيل الصغيرة في قواعد اللغة الإنجليزية يمكن أن يعيق الطلاب عن الاعتراف والفرصة.

تعليم الطلاب التفكير الناقد "تشبه جيثا فينوجوبال، معلمة علوم الكمبيوتر في المدرسة الثانوية الأمريكية في تشيناي بالهند، تعليم الطلاب حول أدوات الذكاء الاصطناعي بتعليم الطلاب كيفية استخدام الإنترنت بشكل مسؤول، وفي فصلها الدراسي، تنصح الطلاب أن يتذكروا الإجابات التي يقدمها ChatGPT "قد لا تكون النتائج موثوقة ودقيقة طوال الوقت، والتفكير بشكل نقدي حول ما إذا كان ينبغي عليهم الثقة في الإجابة، ثم تأكيد المعلومات من خلال الموارد الأساسية الأخرى"، جاء في منشور المدونة.

وأضافت أن الهدف هنا هو مساعدتهم "على فهم أهمية العمل المستمر على تفكيرهم النقدي الأصلي وحل المشكلات ومهارات الإبداع".